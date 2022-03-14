Маск викликав Путіна на поєдинок за Україну

Відповідну заяву Маск оприлюднив у Twitter 14 березня

Винахідник і один із найбагатших людей на планеті Ілон Маск викликав президента країни-агресорки Володимира Путіна на поєдинок за Україну.

Відповідну заяву Маск оприлюднив у Twitter 14 березня – на 19-й день війни, яку Росія почала проти України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський поговорив із Ілоном Маском про отримання Україною нової партії Starlink та можливі космічні проєкти.

У кінці лютого стало відомо, що Маск надасть Україні доступ до супутникового інтернету Starlink. Наступного дня Ілон Маск виконав обіцянку: Україна отримала супутниковий інтернет.

9 березня Україна отримала другу, значно більшу, партію станцій Starlink, які допоможуть перемогти російських окупантів. Київ теж отримав дві станції Starlink від Ілона Маска.

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