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    Ад’ютант президента, або Нічні візити до Адміністрації президента

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    Ад’ютант президента, або Нічні візити до Адміністрації президента

    Що об’єднує Суркісів, Порошенка і Грановського?

    Про ці зустрічі в Адміністрації президента України не звітують прес-служби і неохоче говорять їхні учасники. Вони відбуваються пізно ввечері або навіть вночі, непублічно, за участю впливових бізнесменів, депутатів і самого президента.

    Які питання до опівночі могли вирішувати бізнесмени брати Суркіси та депутат Олександр Грановський із Петром Порошенком в його Адміністрації, свідками зустрічі яких стали журналісти «Схем»?

    Який стосунок Суркіси і президент можуть мати до справи про розкрадання коштів «Запоріжжяобленерго», фігурантом якої є екс-депутат Дмитро Крючков, котрий нещодавно вийшов під заставу у Німеччині? 

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    Офіційно Олександр Грановський – один зі 136 депутатів фракції «Блоку Петра Порошенка», які, утім, не всі однаково наближені до президента.

    Неофіційно ж Грановського називають і куратором Банкової в судах та прокуратурі, і помічником Петра Порошенка з особливо важливих справ, які не завжди мають стосунок ані до депутатської роботи, ані до інтересів держави загалом.

    Що ж це за особливі доручення? І яку вигоду від такої діяльності може мати сам Олександр Грановський?

    Як показав ретельний аналіз, реальний спосіб життя депутата в порівнянні з задекларованим може свідчити про існування додаткового, неофіційного джерела доходу.

    Джерело: Радіо Свобода

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