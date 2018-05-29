Ад’ютант президента, або Нічні візити до Адміністрації президента



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Що об’єднує Суркісів, Порошенка і Грановського?

Про ці зустрічі в Адміністрації президента України не звітують прес-служби і неохоче говорять їхні учасники. Вони відбуваються пізно ввечері або навіть вночі, непублічно, за участю впливових бізнесменів, депутатів і самого президента.

Які питання до опівночі могли вирішувати бізнесмени брати Суркіси та депутат Олександр Грановський із Петром Порошенком в його Адміністрації, свідками зустрічі яких стали журналісти «Схем»?

Який стосунок Суркіси і президент можуть мати до справи про розкрадання коштів «Запоріжжяобленерго», фігурантом якої є екс-депутат Дмитро Крючков, котрий нещодавно вийшов під заставу у Німеччині?

Офіційно Олександр Грановський – один зі 136 депутатів фракції «Блоку Петра Порошенка», які, утім, не всі однаково наближені до президента.

Неофіційно ж Грановського називають і куратором Банкової в судах та прокуратурі, і помічником Петра Порошенка з особливо важливих справ, які не завжди мають стосунок ані до депутатської роботи, ані до інтересів держави загалом.

Що ж це за особливі доручення? І яку вигоду від такої діяльності може мати сам Олександр Грановський?

Як показав ретельний аналіз, реальний спосіб життя депутата в порівнянні з задекларованим може свідчити про існування додаткового, неофіційного джерела доходу.

Джерело: Радіо Свобода