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    Безсмертний зібрався на вибори президента України

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    Роман Безсмертний у прес-центрі &laquo;Главкома&raquo; - Безсмертний зібрався на вибори президента України
    Роман Безсмертний у прес-центрі «Главкома»

    Чергові вибори президента України мають відбутися 31 березня 2019 року

    Політик Роман Безсмертний заявив, що буде брати участь у президентських виборах 2019 року

    Про це Безсмертний заявив на зустрічі з журналістами та експертами у Києві, повідомляє «Еспресо.TV».

    «Колишній віце-прем'єр Роман Безсмертний заявив, що планує брати участь у виборах президента України, які відбудуться у 2019 році», - йдеться у повідомленні.

    Чергові вибори президента України мають відбутися 31 березня 2019 року.

    Раніше Безсмертний запропонував три кроки для повернення Криму

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