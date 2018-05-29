Безсмертний зібрався на вибори президента України

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Роман Безсмертний у прес-центрі «Главкома»

Чергові вибори президента України мають відбутися 31 березня 2019 року

Політик Роман Безсмертний заявив, що буде брати участь у президентських виборах 2019 року

Про це Безсмертний заявив на зустрічі з журналістами та експертами у Києві, повідомляє «Еспресо.TV».

«Колишній віце-прем'єр Роман Безсмертний заявив, що планує брати участь у виборах президента України, які відбудуться у 2019 році», - йдеться у повідомленні.

Чергові вибори президента України мають відбутися 31 березня 2019 року.

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