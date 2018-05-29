Безсмертний зібрався на вибори президента України
-
Розсилка
Роман Безсмертний у прес-центрі «Главкома»
Чергові вибори президента України мають відбутися 31 березня 2019 року
Політик Роман Безсмертний заявив, що буде брати участь у президентських виборах 2019 року
Про це Безсмертний заявив на зустрічі з журналістами та експертами у Києві, повідомляє «Еспресо.TV».
«Колишній віце-прем'єр Роман Безсмертний заявив, що планує брати участь у виборах президента України, які відбудуться у 2019 році», - йдеться у повідомленні.
Чергові вибори президента України мають відбутися 31 березня 2019 року.
Раніше Безсмертний запропонував три кроки для повернення Криму