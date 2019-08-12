  1. Головна
  2. Відео

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    Активістки «Освітньої асамблеї» закликали Bellingcat не підігравати російській пропаганді

    • Розсилка
    Активістки «Освітньої асамблеї» закликали Bellingcat не підігравати російській пропаганді

    «Відповідь котиків Bellingcat’у»

    8 серпня Bellingcat опублікував на своєму сайті статтю про здатність так званих «неонацистів» співпрацювати, в якому критикує «Освітню асамблею», посилаючись переважно на поодинокі дописи кількарічної давності.

    Освітня асамблея у свою чергу вирішила опублікувати відкриту відповідь на цю статтю під назвою «Відповідь котиків Bellingcat’у» з хештегом #белінгкетнебудьрашатудей.

    У своєму відео дівчата з організації розказують про результати діяльності, а також засуджують публікацію подібних формулювань, адже ними тепер послуговується російська пропаганда, атакуючи не тільки Освітню асамблею, а й естонські аналітичні центри, що мають на меті протидію російській пропаганді.

    Читайте також

    Нагадаємо, минулого тижня Господарський суд Києва задовольнив позов організації С14 проти Громадського телебачення через публікацію, в якій С14 називалася «неонацистськлю» організацією. Рішення у справі винесла суддя Юлія Картавцева.

    Вона зазначила, що інформація, розповсюджена Громадським «шкодить репутації» С14 і зобов'язала Громадське спростувати інформацію шляхом публікації рішення суду та стягнути на користь С14 3,5 тис грн судового збору.

    Читайте також
    пропаганда націоналісти С14
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ