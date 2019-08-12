Активістки «Освітньої асамблеї» закликали Bellingcat не підігравати російській пропаганді



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«Відповідь котиків Bellingcat’у»

8 серпня Bellingcat опублікував на своєму сайті статтю про здатність так званих «неонацистів» співпрацювати, в якому критикує «Освітню асамблею», посилаючись переважно на поодинокі дописи кількарічної давності.



Освітня асамблея у свою чергу вирішила опублікувати відкриту відповідь на цю статтю під назвою «Відповідь котиків Bellingcat’у» з хештегом #белінгкетнебудьрашатудей.

У своєму відео дівчата з організації розказують про результати діяльності, а також засуджують публікацію подібних формулювань, адже ними тепер послуговується російська пропаганда, атакуючи не тільки Освітню асамблею, а й естонські аналітичні центри, що мають на меті протидію російській пропаганді.

Нагадаємо, минулого тижня Господарський суд Києва задовольнив позов організації С14 проти Громадського телебачення через публікацію, в якій С14 називалася «неонацистськлю» організацією. Рішення у справі винесла суддя Юлія Картавцева.

Вона зазначила, що інформація, розповсюджена Громадським «шкодить репутації» С14 і зобов'язала Громадське спростувати інформацію шляхом публікації рішення суду та стягнути на користь С14 3,5 тис грн судового збору.