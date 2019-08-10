Пропагандиста «Росії 1» принизили на акції протесту в Москві



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Журналіст «Росії 1» / Скрін з відео телеканалу «Дождь»

Демонстранти освистували пропагандиста «Росії 1» та скандували «Ганьба!»

Кореспондент пропагандистського каналу «Росія 1» прибув на мітинг вже під кінець, коли майже всі розійшлися. Проте, на місці знайшлися люди, які висловили своє невдоволення роботою таких журналістів.

Про це повідомляє телеканал «Дождь».

Мітингарі переслідували журналіста з плакатами та голосно викрикували «Ганьба», через що він не міг вийти в ефір.

Люди зібралися на підтримку кандидатів від опозиційних сил, яким офіційно відмовили в реєстрації на виборах до міської думи Москви.

Журналист «России 1» тоже пришел освещать митинг. Собравшиеся встретили его криком «Позор!»



Видео: Василий Полонский / Дождь pic.twitter.com/aGU9jlfL3s — Телеканал Дождь (@tvrain) August 10, 2019

Опозиціонери стверджували, що зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати (3% підписів від загальної кількості жителів свого округу). Перевіривши ці підписи, виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції.

На черговій запланованій акції протесту 10 серпня в Москві зібралися рекордні 50 тисяч людей. Мітинг підтримали зірки та лідери думок.

Останній місяць акції протесту відбуваються у Москві щовихідних. Не всі вони є узгодженими з владою, тому деякі мітинги закінчуються затриманнями сотень людей. Паралельно російська влада проводить репресії проти організаторів акцій та опозиціонерів.

Як повідомлялося, на акції протесту у Москві затримали юриста Фонду Навального Любов Соболь.