Alyona alyona присвятила пісню загиблому під час теракту у Харкові Дані Дідику
Пісня називається «Коли ховають молодих»
Українська співачка alyona alyona презентувала пісню «Коли ховають молодих», присвячену пам’яті Данила Дідика, який загинув у Харкові під час ходи Гідності, а також усім, чиє життя обірвалося надто рано.
Пісню оприлюднено на Youtube-каналі співачки.
«Якось до мене звернувся режисер Руслан Горовий, який запропонував мені написати трек присвячений пам’яті юного 15 річного хлопця, Дані Дідика, який став жертвою теракту під час Маршу єдності у Харкові в лютому 2015 року. Дізнавшись більше про його історію, я пригадала, як багато в своєму житті бачила утрат та поховань. І найболючіші серед них — похорони молоді. Трек «Коли ховають молодих» — це «ода пам’яті» всім юнакам та юначкам, чиї смерті мені довелося пережити та про які мені довелося дізнатися. Це найстрашніше та найтяжче, що може бачити світ. Ця пісня — згадка про всіх, чиє життя обірвалося надто рано», - написала alyona alyona.
Як відомо, 22 лютого виповнюється чотири роки з того часу, як у Харкові під час ходи Гідності пролунав вибух, під час якого загинуло четверо людей, серед яких був і школяр Данило Дідик.
26 лютого 2015 року співробітники СБУ за підозрою у скоєнні теракту затримали трьох харків'ян: Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького, Сергія Башликова. Всім трьом оголошено підозру за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України. За даними силовиків, їх завербували російські спецслужби, вони проходили підготовку в Бєлгороді і за теракт мали отримати 10 тис. доларів.
22 квітня 2015 року обвинувальний акт спрямований до Фрунзенського райсуду Харкова.