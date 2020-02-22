Alyona alyona присвятила пісню загиблому під час теракту у Харкові Дані Дідику



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Школяр Данило Дідик загинув у Харкові рівно шість років тому, коли під час ходи Гідності пролунав вибух

Пісня називається «Коли ховають молодих»

Українська співачка alyona alyona презентувала пісню «Коли ховають молодих», присвячену пам’яті Данила Дідика, який загинув у Харкові під час ходи Гідності, а також усім, чиє життя обірвалося надто рано.

Пісню оприлюднено на Youtube-каналі співачки.

«Якось до мене звернувся режисер Руслан Горовий, який запропонував мені написати трек присвячений пам’яті юного 15 річного хлопця, Дані Дідика, який став жертвою теракту під час Маршу єдності у Харкові в лютому 2015 року. Дізнавшись більше про його історію, я пригадала, як багато в своєму житті бачила утрат та поховань. І найболючіші серед них — похорони молоді. Трек «Коли ховають молодих» — це «ода пам’яті» всім юнакам та юначкам, чиї смерті мені довелося пережити та про які мені довелося дізнатися. Це найстрашніше та найтяжче, що може бачити світ. Ця пісня — згадка про всіх, чиє життя обірвалося надто рано», - написала alyona alyona.

Як відомо, 22 лютого виповнюється чотири роки з того часу, як у Харкові під час ходи Гідності пролунав вибух, під час якого загинуло четверо людей, серед яких був і школяр Данило Дідик.

26 лютого 2015 року співробітники СБУ за підозрою у скоєнні теракту затримали трьох харків'ян: Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького, Сергія Башликова. Всім трьом оголошено підозру за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України. За даними силовиків, їх завербували російські спецслужби, вони проходили підготовку в Бєлгороді і за теракт мали отримати 10 тис. доларів.

22 квітня 2015 року обвинувальний акт спрямований до Фрунзенського райсуду Харкова.