Американський комік жорстко поглузував з українців, які обрали президентом Зеленського



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Володимир Зеленський

«Ви тільки уявіть! Наскільки прой…бана повинна бути країна»

Американський комедійний актор, телеведучий Білл Мар присвятив один зі своїх жартівливих виступів ситуації навколо телефонних переговорів президента США Дональда Трампа з лідером України Володимиром Зеленським.

З монологом на дану тему він виступив на своєму шоу »Real Time with Bill Maher», яке виходить в ефір на каналі HBO.

«Трамп розмовляв із Президентом України, і він йому погрожував, що притримає військову допомогу, яку ми їм надаємо, якщо той не почне розслідування щодо Джо Байдена з якихось фіктивних приводів. Тому що син Байдена займався бізнесом в Україні. Ось що ми маємо: президент США, використовуючи гроші платників податків, чинить тиск на іноземну державу, щоб очорнити свого політичного опонента», – зазначив комік.

«Мало того, що у Трампа було російське втручання у вибори, тепер ми запрошуємо Україну на «групповушку» для трьох», – пожартував Білл Мар.

У своєму гумористичному спічі він також звернув увагу на той факт, що нинішній український лідер Володимир Зеленський у минулому був шоуменом і знімався в телесеріалі, в якому грав роль президента України.

«Президент України, його нещодавно там обрали, він комік, ви знали про це? Він комік і 5 років знімався в комедійному серіалі «Слуга народу», де він грав президента України. І він перемахнув прямо з ролі на посаду справжнього президента України. Ви тільки уявіть! Наскільки прой…бана повинна бути країна», – заявив Білл Мар.

Комік також спробував спрогнозувати, чим закінчиться скандал, що розгорівся навколо Трампа. Він припустив, що американського лідера до відповідальності не притягнуть.

«Зараз ми на стадії заперечення: «Трамп нічого такого не робив». Потім –«він зробив, але нічого поганого не сталося». Далі – «це було недобре, але нічого незаконного». Потім: «окей, це незаконно, але не у випадку з Трампом». Наступна стадія – викликаємо Трампа до суду. А він: «А йдіть всі на х**». А в кінці демократи: «Ну ми хоча б намагалися притягнути його до відповідальності». Кінець», – заявив Білл Мар.

Джерело: Буквы