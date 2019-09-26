Зеленський пояснив свій вислів «генпрокурор 100% моя людина»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський зазначив, що Рябошапка не хотів йти на посаду генпрокурора

Вся моя команда - це мої люди. Вони не моя власність. Я їм не наказую, що робити - президент

Президент Володимир Зеленський пояснив свої слова з розшифровки телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом 25 липня про генерального прокурора України Руслана Рябошапку, якого він назвав «своєю людиною».

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами Зеленського Рябошапка його товариш товариш.

«Мій товариш (генпрокурор Рябошапка – ред.), це правда, мій товариш. Вся моя команда - це мої люди. Вони не моя власність. Я їм не наказую, що робити. Вони пройшли довгий якийсь шлях, шлях виборчої кампанії», - сказав він журналістам на брифінгу в Нью-Йорку після своєї зустрічі в середу з президентом США Дональдом Трампом.

Зеленський зазначив, що Рябошапка не хотів йти на посаду генпрокурора. «Ви знаєте про це? Він не хотів. Так, він хотів працювати в Офісі президента, тому що ми завжди працювали однією командою, ці сім місяців», - вказав президент.

Як повідомлялося, згідно зі стенограмою телефонної розмови з Трампом від 25 липня Зеленський обіцяв президенту США, що новий генпрокурор України заново розслідуватиме справу компанії, пов'язаної з сином ексвіцепрезидента США Джо Байдена Хантером і попросив американську сторону надати додаткову інформацію для проведення цього розслідування.

25 вересня у США оприлюднили стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського.

Президент США Дональд Трамп заявив, що отримав формальну згоду української сторони на оприлюднення повної стенограми розмови з Володимиром Зеленським - аби довести, що не тиснув на свого українського колегу.

Нагадаємо, що один з основних претендентів на висування у президенти США 2020 року від Демократів Джозеф Байден відреагував на скандал щодо нібито тиску президента США Дональда Трампа на президента України з вимогою розслідувати дії його сина та вимагає оприлюднити розшифровку розмови.