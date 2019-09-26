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    У світі

    Білий дім випадково відправив демократам тези, як реагувати на розмову Трампа і Зеленського

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    Демократи заявили, що не використовуватимуть ці тези, а будуть &laquo;дотримуватися правди&raquo; - Білий дім випадково відправив демократам тези, як реагувати на розмову Трампа і Зеленського
    Демократи заявили, що не використовуватимуть ці тези, а будуть «дотримуватися правди»

    У тезах йшлося про те, що в розмові Трампа і Зеленського не було прямої мови «про послугу за послугу»

    Білий дім випадково відправив Офісу демократів службовий документ з тезами про скандальний дзвінок президента США Дональда Трампа президенту України Володимиру Зеленському.

    Про це повідомила Guardian.

    «Незабаром після виходу скандальної стенограми, в якій Трамп тиснув на Україну з метою розслідування справи Джо Байдена, адміністрація, схоже, випадково відправила свої тези щодо того, як говорити про скандал, в Дім демократів», - йдеться у повідомленні.

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    Зазначається, що тези з листа спонукали політичних союзників Трампа стверджувати, що в розмові не було прямої мови «про послугу за послугу».

    Пізніше Білий дім спробував відкликати свій електронний лист.

    Однак було вже занадто пізно, і незабаром після того, як була допущена помилка, скріншоти тез швидко поширилися в соціальних мережах.

    На лист відреагував сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс: «Білий дім направив нам свої тези щодо дзвінка президента Трампа в Україну. З якоїсь дивної причини вони забули згадати, що містер Трамп сказав: «Хотів би я, щоб ви надали нам послугу» після того, як Зеленський заговорив про військову допомогу».

    Демократ з палати представників Брендан Бойл подякував Білому дому за те, що вони прислали йому цей лист, але зазначив, що не використовуватиме ці тези, а буде «дотримуватися правди».

    Як повідомлялося, 25 вересня у США оприлюднили стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського.

    Президент Володимир Зеленський заявив, що його розмова із Трампом є «конфіденційною».

    Президент США Дональд Трамп заявив, що отримав формальну згоду української сторони на оприлюднення повної стенограми розмови з Володимиром Зеленським - аби довести, що не тиснув на свого українського колегу.

    Як відомо, що один з основних претендентів на висування у президенти США 2020 року від Демократів Джозеф Байден відреагував на скандал щодо нібито тиску президента США Дональда Трампа на президента України з вимогою розслідувати дії його сина та вимагає оприлюднити розшифровку розмови.

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