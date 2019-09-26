Білий дім випадково відправив демократам тези, як реагувати на розмову Трампа і Зеленського



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Демократи заявили, що не використовуватимуть ці тези, а будуть «дотримуватися правди»

У тезах йшлося про те, що в розмові Трампа і Зеленського не було прямої мови «про послугу за послугу»

Білий дім випадково відправив Офісу демократів службовий документ з тезами про скандальний дзвінок президента США Дональда Трампа президенту України Володимиру Зеленському.

Про це повідомила Guardian.

«Незабаром після виходу скандальної стенограми, в якій Трамп тиснув на Україну з метою розслідування справи Джо Байдена, адміністрація, схоже, випадково відправила свої тези щодо того, як говорити про скандал, в Дім демократів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тези з листа спонукали політичних союзників Трампа стверджувати, що в розмові не було прямої мови «про послугу за послугу».

Here are the White House talking points on the Ukraine call.



It’s a master class in straw man arguments. pic.twitter.com/Dugxee7seS — Matt Fuller (@MEPFuller) 25 сентября 2019 г.

Пізніше Білий дім спробував відкликати свій електронний лист.

Однак було вже занадто пізно, і незабаром після того, як була допущена помилка, скріншоти тез швидко поширилися в соціальних мережах.

На лист відреагував сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс: «Білий дім направив нам свої тези щодо дзвінка президента Трампа в Україну. З якоїсь дивної причини вони забули згадати, що містер Трамп сказав: «Хотів би я, щоб ви надали нам послугу» після того, як Зеленський заговорив про військову допомогу».

The White House sent us their talking points around President Trump’s Ukraine call.



For some strange reason, they forgot to mention that Mr. Trump said, “I would like you to do us a favor though” after Zelensky brought up military aid. pic.twitter.com/60PMZ6aKcv — Bernie Sanders (@SenSanders) 25 сентября 2019 г.

Демократ з палати представників Брендан Бойл подякував Білому дому за те, що вони прислали йому цей лист, але зазначив, що не використовуватиме ці тези, а буде «дотримуватися правди».

Як повідомлялося, 25 вересня у США оприлюднили стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського.

Президент Володимир Зеленський заявив, що його розмова із Трампом є «конфіденційною».

Президент США Дональд Трамп заявив, що отримав формальну згоду української сторони на оприлюднення повної стенограми розмови з Володимиром Зеленським - аби довести, що не тиснув на свого українського колегу.

Як відомо, що один з основних претендентів на висування у президенти США 2020 року від Демократів Джозеф Байден відреагував на скандал щодо нібито тиску президента США Дональда Трампа на президента України з вимогою розслідувати дії його сина та вимагає оприлюднити розшифровку розмови.