Баришівський суд відсторонив замголови Нацбанку руками безробітного жебрака



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Саме тут мешкає Андрій Барташ - позивач, на вимогу якого Баришівський суд заборонив Катерині Рожковій працювати на своїй посаді першого заступника Голови Національного банку України

Сусіди Андрія Барташа не вірять, що він підприємець та ще й судиться із Нацбанком. Мовляв, Барташ – бідна і нещасна людина, у нього випали зуби, він без роботи і постійно напідпитку

Автор позову, за яким Баришівський суд заборонив працювати у Нацбанку Катерині Рожковій, виявився не бізнесменом, а безробітним жебраком.

Андрій Барташ – це позивач, на вимогу якого Баришівський суд заборонив Катерині Рожковій працювати на своїй посаді першого заступника Голови Національного банку України. Офіційно він бізнесмен, який став засновником компанії ТОВ «Нібіру Х». У своєму позові він написав, що обурився на текст «Катерина Рожкова – взірець державного управлінця», розміщений на одному з інтернет-ресурсів. Цей текст написав директор компанії Барташа, Антон Лук’яненко. Щоб не було плутанини з іншими Антонами, директор ТОВ «Нібіру Х» під статтею вказав, що він живе у селі Пасічне, Баришівського району.





Насправді позивач, Андрій Барташ, ніякий не підприємець. Його ТОВ «Нібіру Х» і він сам – прописані у квартирі на п’ятому поверсі звичайної панельної п’ятиповерхівки у Баришівці. Двері квартири не зачиняються – замок вибитий. Всередині – обідрані стіни. Одного з вікон не має. Усе вказує на те, що тут живе вкрай зубожіла людина.

Сусіди Андрія Барташа не вірять, що він підприємець та ще й судиться із Нацбанком. Мовляв, Барташ – бідна і нещасна людина, у нього випали зуби, він без роботи і постійно напідпитку. За словами сусідів, Барташ давно загубив документи і рік тому дізнався, що на його паспорт хтось записав «фірму». Саме так Барташ став підприємцем. Утім, останній тиждень його не бачать ані сусіди, ані друзі.

Джерело: Bihus.info