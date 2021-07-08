Бельгійський художник «тролить» політиків за допомогою штучного інтелекту (відео)

Депуртер звернув увагу, що народні обранці все більше часу проводять у віртуальному світі, а тому вирішив створити штучний інтелект

Депуртер придумав, як стежити за політиками під час засідань

У Бельгії місцевий художник винайшов спосіб, як контролювати політків під час роботи, аби вони не відривали увагу на гаджети.

Дріс Депуртер, який захоплюється технологіями, представив штучний інтелект, який стежить за політиками під час засідань і пише їм в Twitter, якщо фіксує, що ті часто відволікаються на мобільний телефон

Зазначимо, що у Бельгії все засідання фламандського уряду транслюються в прямому ефірі на Youtube, щоб їх міг подивитися будь-хто.

Зазвичай це не найцікавіше видовище, а тому не дивно, що політики часто відволікаються на свої смартфони. Депуртер звернув увагу, що народні обранці все більше часу проводять у віртуальному світі, а тому вирішив створити штучний інтелект, який розпізнає телефони, а також ідентифікує чиновників.

На цьому він не зупинився і створив бота в Twitter, який тегає політиків, що відволікаються на смартфон, і закликає їх сфокусуватися на роботі. До кожного твіту він прикріплює відео.

Однак мета Депуртера – не викрити політиків у використанні смартфонів, адже їх цілком можна використовувати не для розваг, а для роботи. Справжня мета – привернути увагу чиновників «до ризиків зловживання штучним інтелектом при надмірному спостереженні». Художник упевнений – щоб політики звернули увагу на потенційну проблему, потрібно поставити їх під удар.

Тим часом, стало відомо, скільки гаджетів придбають для українських вчителів.

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