Чи можна дезінфікувати ноутбук та смартфон спиртовим розчином
Чим можна обробляти дисплей смартфону розчином спирту
Що станеться з екраном смартфону та ноутбуку, якщо протирати їх розчином спирту
Питання обробки техніки, якою ми користуємося найчастіше – смартфонів та ноутбуків – дуже актуальне. Пояснювати чому, мабуть, немає сенсу. А тим, хто вважає, що його девайс небезпечний, лише нагадаємо – сучасний смартфон – річ більш брудніша, ніж унітаз. Адже унітаз постійно миють та обробляють хімією. А смартфон – ні.
Тож виникає думка: протирати техніку спиртовмісними і антисептичними розчинами?
Чи можна протирати техніку антисептиками з вмістом спирту
На екрані вашого смартфона знаходиться олеофобний захисний шар і може бути інше захисне покриття. Вони захищають дисплей від дрібних тріщин, подряпин, жирних відбитків і бруду, а також забезпечує легке ковзання пальця по екрану.
Протираючи спиртом смартфон, ви прискорюєте процес стирання цього шару, що в подальшому позначиться на якості його експлуатації. Екран може помутніти, а пальцем стане складно водити по екрану.
Те ж саме стосується екранів ноутбуків та іншої техніки. На них наносять спеціальне антивідблискуюче покриття, яке ви можете стерти, після чого екран почне покриватися дрібними тріщинами від руйнування цього покриття.
Що ж тоді робити, як обробляти техніку і зберегти її стан?
Чим обробляти техніку
- Найочевидніше це звичайно ж надіти чохол і наклеїти скло або плівку. Протирати спиртом їх буде не шкода і ваше здоров’я буде в безпеці.
- Бактерицидні лампи, як ви знаєте, використовуються для знезараження приміщень. Нещодавно почали виробляти спеціальні коробки з ультрафіолетовими лампами (стерилізатори). У них можна класти смартфон і після декількох хвилин всі віруси на поверхні телефону будуть знищені. Якщо у вас є можливість і бажання, то це непоганий варіант зробити ваш смартфон безпечним.
- Спеціальні серветки для чищення техніки. Вони продаються практично у всіх магазинах електроніки, хороший варіант почистити техніку і зберегти стан захисного покриття екрану.
Джерело: gsminfo.com.ua