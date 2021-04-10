Чи можна дезінфікувати ноутбук та смартфон спиртовим розчином

Що станеться з екраном смартфону та ноутбуку, якщо протирати їх розчином спирту

Питання обробки техніки, якою ми користуємося найчастіше – смартфонів та ноутбуків – дуже актуальне. Пояснювати чому, мабуть, немає сенсу. А тим, хто вважає, що його девайс небезпечний, лише нагадаємо – сучасний смартфон – річ більш брудніша, ніж унітаз. Адже унітаз постійно миють та обробляють хімією. А смартфон – ні.

Тож виникає думка: протирати техніку спиртовмісними і антисептичними розчинами?

Чи можна протирати техніку антисептиками з вмістом спирту

На екрані вашого смартфона знаходиться олеофобний захисний шар і може бути інше захисне покриття. Вони захищають дисплей від дрібних тріщин, подряпин, жирних відбитків і бруду, а також забезпечує легке ковзання пальця по екрану.

Протираючи спиртом смартфон, ви прискорюєте процес стирання цього шару, що в подальшому позначиться на якості його експлуатації. Екран може помутніти, а пальцем стане складно водити по екрану.

Те ж саме стосується екранів ноутбуків та іншої техніки. На них наносять спеціальне антивідблискуюче покриття, яке ви можете стерти, після чого екран почне покриватися дрібними тріщинами від руйнування цього покриття.

Що ж тоді робити, як обробляти техніку і зберегти її стан?

Чим обробляти техніку

Найочевидніше це звичайно ж надіти чохол і наклеїти скло або плівку. Протирати спиртом їх буде не шкода і ваше здоров’я буде в безпеці.

Бактерицидні лампи, як ви знаєте, використовуються для знезараження приміщень. Нещодавно почали виробляти спеціальні коробки з ультрафіолетовими лампами (стерилізатори). У них можна класти смартфон і після декількох хвилин всі віруси на поверхні телефону будуть знищені. Якщо у вас є можливість і бажання, то це непоганий варіант зробити ваш смартфон безпечним.

Спеціальні серветки для чищення техніки. Вони продаються практично у всіх магазинах електроніки, хороший варіант почистити техніку і зберегти стан захисного покриття екрану.

Джерело: gsminfo.com.ua