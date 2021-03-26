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    Як можна втратити гроші, лише встановивши додаток на смартфон

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    Новий різновид шахрайства вже отримав назву &ndash; Fleeceware - Як можна втратити гроші, лише встановивши додаток на смартфон
    Новий різновид шахрайства вже отримав назву – Fleeceware

    В магазинах App Store і Google Play купа шахрайських додатків

    Для того, щоб втратити гроші, не обов’язково ділитися з кимось своїми особистими даними. Можна просто встановити додаток на смартфон. При цьому неважливо, це iPhone чи телефон на Android. Шахрайські додатки є всюди.

    Це твердження підтвердили експерти Avast, компанії що спеціалізується на безпеці в інтернеті. Вони кажуть, що виманювання грошей через додатки – це новий різновид шахрайства. І він вже отримав назву – Fleeceware.

    Як це працює? Все просто. Користувачеві пропонують завантажити цікавий додаток. При цьому діє безкоштовний пробний період, а після цього програма автоматично списує (часто непропорційно високу) плату за цю підписку.

    Наприклад, додаток FortuneScope після короткого пробного періоду списує 66 доларів (приблизно 1850 гривень) в тиждень. Тож неуважний користувач за рік втратить 3 432 долара.

    При цьому додаток недостатньо просто видалити: підписку необхідно скасувати в налаштуваннях магазину додатків.

    Як кажуть експерти, ці шахрайські додатки сумарно були завантажені понад мільярд разів. Наразі вони принесли розробникам понад 400 мільйонів доларів доходу.

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    Теги: смартфон
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