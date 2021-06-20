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    Німці презентували смартфон з найбільшою в світі мобільною камерою

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    Leitz Phone 1 - Німці презентували смартфон з найбільшою в світі мобільною камерою
    Leitz Phone 1
    Фото: Leica

    Німецька Leica презентувала свій перший смартфон. Він має найбільшу в світі мобільну камеру

    Легендарний виробник оптики – німецька Leica – вже далеко не новачок на ринку смартфонів. Проте до недавнього часу назва марки з'являлося тільки в якості опису системи камер чергового гаджета.

    І ось тепер німці анонсовали перший самостійний смартфон Leica - модель Leitz Phone 1. Щоправда, гаджет виробляє все ж таки не Leica, а японська компанія SoftBank, що широкий профіль: від маркетингу до розробки процесорів.

    Leitz Phone 1 примітний, в першу чергу тим, що смартфон отримав найбільший в світі мобільний фотосенсор - дюймовий датчик роздільною здатністю 20 мегапікселів. Він має ширококутну оптику з еквівалентною фокусною відстанню 19 мм і світлосилою f1.9.

    І це єдиний сенсор основної камери. Його доповнює тільки ToF-датчик.

    Фронтальна камера має 12 мегапікселів.

    Смартфон отримав:

    • 6,6-дюймовий Oled-екран 2730×1260 пікселів;
    • топовий процесор Qualcomm Snapdragon 888;
    • 12 Гбайт оперативної і 256 Гбайт постійної пам'яті.

    Ціна – 1,7 тисячі доларів.

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    Теги: смартфон гаджет Leica
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    Німці презентували смартфон з найбільшою в світі мобільною камерою