Німці презентували смартфон з найбільшою в світі мобільною камерою

Німецька Leica презентувала свій перший смартфон. Він має найбільшу в світі мобільну камеру

Легендарний виробник оптики – німецька Leica – вже далеко не новачок на ринку смартфонів. Проте до недавнього часу назва марки з'являлося тільки в якості опису системи камер чергового гаджета.

І ось тепер німці анонсовали перший самостійний смартфон Leica - модель Leitz Phone 1. Щоправда, гаджет виробляє все ж таки не Leica, а японська компанія SoftBank, що широкий профіль: від маркетингу до розробки процесорів.

Leitz Phone 1 примітний, в першу чергу тим, що смартфон отримав найбільший в світі мобільний фотосенсор - дюймовий датчик роздільною здатністю 20 мегапікселів. Він має ширококутну оптику з еквівалентною фокусною відстанню 19 мм і світлосилою f1.9.

І це єдиний сенсор основної камери. Його доповнює тільки ToF-датчик.

Фронтальна камера має 12 мегапікселів.

Смартфон отримав:

6,6-дюймовий Oled-екран 2730×1260 пікселів;

топовий процесор Qualcomm Snapdragon 888;

12 Гбайт оперативної і 256 Гбайт постійної пам'яті.

Ціна – 1,7 тисячі доларів.