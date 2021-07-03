Новий iPhone ганебно провалив тести на автономність
iPhone 12 mini / Фото з відкритих джерел
У рейтингу DxOMark iPhone 12 mini зайняв третє місце з кінця, пропрацювавши на одному заряді всього 59 годин
Незалежна лабораторія DxOMark, відома в першу чергу своїми тестами фотографічних можливостей смартфонів, з недавніх пір також взялася і за акумулятори гаджетів. Цього разу на тест експертам попався молодший «яблучний» флагманський смартфон останнього покоління - iPhone 12 mini.
Крихітний за мірками класу 5,4-дюймовий екран ніяк не допоміг апарату в тестах, які iPhone 12 mini з тріском провалив, посівши третє місце з кінця.
Смартфон зумів протриматися на одному заряді всього 59 годин. Для порівняння, Samsung Galaxy M51, що лідирує на цей момент в рейтингу автономності, здатний пропрацювати 88 годин.
Далеко не радує і час зарядки «яблучного» апарату. Його малюсінькому акумулятора ємністю 2 227 міліампер-годин потрібно на поповнення до 80% 52 хвилини, а на повну зарядку йде 1 годину 44 хвилини. Тоді як Samsung Galaxy M51 має гігантський акумулятор в 7000 міліампер-годин і при цьому заряджається трохи повільніше - за 1 годину 23 хвилини до 80% і за 2 години 25 хвилини до 100%.
За даними DxOMark, топ-10 кращих за автономністю смартфонів виглядає наступним чином:
- Samsung Galaxy M51 – 88 годин;
- Oppo A74 – 86 годин;
- Wiko Power U30 – 86 годин;
- Oppo Find X3 Neo – 81 година;
- Apple iPhone 12 Pro Max – 78 годин;
- Oppo A54 5G – 76 годин
- Vivo Y20s – 75 годин;
- Huawei P40 Lite – 73 години;
- Xiaomi Mi 10T Pro 5G – 72 години;
- OnePlus 8T – 71 година.
Читайте також: