Новий iPhone ганебно провалив тести на автономність

У рейтингу DxOMark iPhone 12 mini зайняв третє місце з кінця, пропрацювавши на одному заряді всього 59 годин

Незалежна лабораторія DxOMark, відома в першу чергу своїми тестами фотографічних можливостей смартфонів, з недавніх пір також взялася і за акумулятори гаджетів. Цього разу на тест експертам попався молодший «яблучний» флагманський смартфон останнього покоління - iPhone 12 mini.

Крихітний за мірками класу 5,4-дюймовий екран ніяк не допоміг апарату в тестах, які iPhone 12 mini з тріском провалив, посівши третє місце з кінця.

Смартфон зумів протриматися на одному заряді всього 59 годин. Для порівняння, Samsung Galaxy M51, що лідирує на цей момент в рейтингу автономності, здатний пропрацювати 88 годин.

Далеко не радує і час зарядки «яблучного» апарату. Його малюсінькому акумулятора ємністю 2 227 міліампер-годин потрібно на поповнення до 80% 52 хвилини, а на повну зарядку йде 1 годину 44 хвилини. Тоді як Samsung Galaxy M51 має гігантський акумулятор в 7000 міліампер-годин і при цьому заряджається трохи повільніше - за 1 годину 23 хвилини до 80% і за 2 години 25 хвилини до 100%.

За даними DxOMark, топ-10 кращих за автономністю смартфонів виглядає наступним чином: