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    Новий iPhone ганебно провалив тести на автономність

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    iPhone 12 mini / Фото з відкритих джерел - Новий iPhone ганебно провалив тести на автономність

    iPhone 12 mini / Фото з відкритих джерел

    У рейтингу DxOMark iPhone 12 mini зайняв третє місце з кінця, пропрацювавши на одному заряді всього 59 годин

    Незалежна лабораторія DxOMark, відома в першу чергу своїми тестами фотографічних можливостей смартфонів, з недавніх пір також взялася і за акумулятори гаджетів. Цього разу на тест експертам попався молодший «яблучний» флагманський смартфон останнього покоління - iPhone 12 mini.

    Крихітний за мірками класу 5,4-дюймовий екран ніяк не допоміг апарату в тестах, які iPhone 12 mini з тріском провалив, посівши третє місце з кінця.

    Смартфон зумів протриматися на одному заряді всього 59 годин. Для порівняння, Samsung Galaxy M51, що лідирує на цей момент в рейтингу автономності, здатний пропрацювати 88 годин.

    Далеко не радує і час зарядки «яблучного» апарату. Його малюсінькому акумулятора ємністю 2 227 міліампер-годин потрібно на поповнення до 80% 52 хвилини, а на повну зарядку йде 1 годину 44 хвилини. Тоді як Samsung Galaxy M51 має гігантський акумулятор в 7000 міліампер-годин і при цьому заряджається трохи повільніше - за 1 годину 23 хвилини до 80% і за 2 години 25 хвилини до 100%.

    За даними DxOMark, топ-10 кращих за автономністю смартфонів виглядає наступним чином:

    1. Samsung Galaxy M51 – 88 годин;
    2. Oppo A74 – 86 годин;
    3. Wiko Power U30 – 86 годин;
    4. Oppo Find X3 Neo – 81 година;
    5. Apple iPhone 12 Pro Max – 78 годин;
    6. Oppo A54 5G – 76 годин
    7. Vivo Y20s – 75 годин;
    8. Huawei P40 Lite – 73 години;
    9. Xiaomi Mi 10T Pro 5G – 72 години;
    10. OnePlus 8T – 71 година.

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    Теги: Apple смартфон
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    Новий iPhone ганебно провалив тести на автономність