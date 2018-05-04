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    Чи справді «Купуй українське» на користь українській економіці?

    Популізм чи підтримка власного виробника?
    До другого читання у Верховній Раді готується протекціоністський законопроект «Купуй українське, плати українцям». Поки депутати сперечаються, DW перевірила, чи справді «Купуй українське» на користь українській економіці. [READ_MORE] Читайте також: Як Олег Ляшко запатентував «реактивний
    • Сьогодні, 12:13
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    &laquo;Купуй українське&raquo;: популізм чи підтримка власного виробника?
    «Купуй українське»: популізм чи підтримка власного виробника?

    Популізм чи підтримка власного виробника?

    До другого читання у Верховній Раді готується протекціоністський законопроект «Купуй українське, плати українцям». Поки депутати сперечаються, DW перевірила, чи справді «Купуй українське» на користь українській економіці.

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    Джерело: Deutsche Welle

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