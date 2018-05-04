Чи справді «Купуй українське» на користь українській економіці?
- Сьогодні, 12:13
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«Купуй українське»: популізм чи підтримка власного виробника?
Популізм чи підтримка власного виробника?
До другого читання у Верховній Раді готується протекціоністський законопроект «Купуй українське, плати українцям». Поки депутати сперечаються, DW перевірила, чи справді «Купуй українське» на користь українській економіці.
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Джерело: Deutsche Welle