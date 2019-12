Донька королеви Великобританії відмовилася привітатися з Трампом

Коли Єлизавета ІІ жестом покликала доньку підійти ближче і привітати гостей, але та у відповідь знизала плечима і, усміхаючись, розвела руками

Донька британської королеви Єлизавети ІІ принцеса Анна відмовилася привітатися з президентом США Дональдом Трампом та його дружиною Меланією під час прийняття у Букінгемському палаці на честь 70-річчя НАТО.

Відповідне відео оприлюднило видання Independent.

Журналісти зафільмували, як британська королева, її старший син принц Чарльз із дружиною Каміллою вітають подружжя Трампів. Неподалік у дверях стоїть 69-річна дочка Її Величності - принцеса Анна, яка дивиться в інший бік. Коли Єлизавета ІІ жестом покликала доньку підійти ближче і привітати гостей, але та у відповідь знизала плечима і, усміхаючись, розвела руками, так і не підійшовши до Трампів. Ця сцена викликала сміх у присутніх.

Princess Anne's shrug when it appears she is asked by the Queen to greet Donald Trump speaks for the nationpic.twitter.com/TW5q6jDnzk