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    Донька королеви Великобританії відмовилася привітатися з Трампом

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    69-річна дочка Її Величності - принцеса Анна - Донька королеви Великобританії відмовилася привітатися з Трампом
    69-річна дочка Її Величності - принцеса Анна

    Коли Єлизавета ІІ жестом покликала доньку підійти ближче і привітати гостей, але та у відповідь знизала плечима і, усміхаючись, розвела руками

    Донька британської королеви Єлизавети ІІ принцеса Анна відмовилася привітатися з президентом США Дональдом Трампом та його дружиною Меланією під час прийняття у Букінгемському палаці на честь 70-річчя НАТО.

    Відповідне відео оприлюднило видання Independent.

    Журналісти зафільмували, як британська королева, її старший син принц Чарльз із дружиною Каміллою вітають подружжя Трампів. Неподалік у дверях стоїть 69-річна дочка Її Величності - принцеса Анна, яка дивиться в інший бік. Коли Єлизавета ІІ жестом покликала доньку підійти ближче і привітати гостей, але та у відповідь знизала плечима і, усміхаючись, розвела руками, так і не підійшовши до Трампів. Ця сцена викликала сміх у присутніх.

    «Принцеса Анна знизує плечима, коли, як видається, королева просить її привітатися (з Трампами – ред.)», - написав у Twitter член Лейбористської партії Девід Леммі.

    США НАТО Дональд Трамп Королева Єлизавета II партії політика Велика Британія Меланія Трамп Принц Чарльз
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