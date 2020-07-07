Телеканал Ахметова похвалився співпрацею з «Кварталом-95»



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Зйомки 4-серійної комедійної мелодрами від студії «Квартал 95» проходять у Києві та області Фото: пресслужба студії «Квартал 95»

Студія знімає серіал для каналу «Україна»

Днями у Києві стартували зйомки 4-серійної комедійної мелодрами від студії «Квартал 95» – «18-річний олігарх». Це перший з чотирьох телефільмів, які студія знімає для каналу «Україна» у 2020 році. Про це повідомляється в пресрелізі телеканалу.

«У центрі сюжету – життя 45-річного олігарха, яке руйнується в одну мить, коли він дізнається про зраду дружини і серйозні проблеми зі здоров'ям. Головний герой вирішує передати свою компанію, а заодно і майно, позашлюбній 18-річній доньці. Правда, бізнесмена очікують «невеликі» перепони – зі своєю дочкою він досі не знайомий, і живе вона у глухому селі. Так що, у головного героя є всього місяць, аби знайти спільну мову з донькою і зберегти компанію, яку вже хочуть привласнити його ж бізнес-партнери», - розповіли на телеканалі.

Сценаристом серіалу є Олександр Щур – один із авторів сценарію комедії «Я, ти, він, вона».

Режисер - Андрій Сілкін, який працював над першим серіалом для «України» – «Сім'я на рік».

Головні ролі в проекті виконують Іван Оганесян та Ірина Гришак. Також в серіалі грають Лілія Ребрик, Катерина Гулякова, Дмитро Сарансков та інші.

Зйомки 4-серійного фільму пройдуть в липні в Києві та Київській області.

Продюсери фільму – Борис Шефір, Валерія Ткачук, Сергій Демидов, Олександр Божков, Вікторія Корогод, Наталія Стрибук.

Керівник студії «Квартал 95» Борис Шефір розповів, що зйомка серіалу була пропозицією каналу, «який хотів побалувати свою аудиторію чимось новеньким».

А Наталія Стрибук, головний продюсер департаменту кіносеріального виробництва телеканалу «Україна», повідомила, що серію комедійних мелодрам задумали з колегами зі студії «Квартал 95» ще минулого року. «Зробили пробний крок – фільм «Сім'я на рік», який більш, ніж виправдав наші очікування», - зазначила вона.