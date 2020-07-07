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    Культура

    Телеканал Ахметова похвалився співпрацею з «Кварталом-95»

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    Зйомки 4-серійної комедійної мелодрами від студії &laquo;Квартал 95&raquo; проходять у Києві та області - Телеканал Ахметова похвалився співпрацею з «Кварталом-95»
    Зйомки 4-серійної комедійної мелодрами від студії «Квартал 95» проходять у Києві та області
    Фото: пресслужба студії «Квартал 95»

    Студія знімає серіал для каналу «Україна»

    Днями у Києві стартували зйомки 4-серійної комедійної мелодрами від студії «Квартал 95» – «18-річний олігарх». Це перший з чотирьох телефільмів, які студія знімає для каналу «Україна» у 2020 році. Про це повідомляється в пресрелізі телеканалу.

    «У центрі сюжету – життя 45-річного олігарха, яке руйнується в одну мить, коли він дізнається про зраду дружини і серйозні проблеми зі здоров'ям. Головний герой вирішує передати свою компанію, а заодно і майно, позашлюбній 18-річній доньці. Правда, бізнесмена очікують «невеликі» перепони – зі своєю дочкою він досі не знайомий, і живе вона у глухому селі. Так що, у головного героя є всього місяць, аби знайти спільну мову з донькою і зберегти компанію, яку вже хочуть привласнити його ж бізнес-партнери», - розповіли на телеканалі.

    Сценаристом серіалу є Олександр Щур – один із авторів сценарію комедії «Я, ти, він, вона».

    Режисер - Андрій Сілкін, який працював над першим серіалом для «України» – «Сім'я на рік».

    Головні ролі в проекті виконують Іван Оганесян та Ірина Гришак. Також в серіалі грають Лілія Ребрик, Катерина Гулякова, Дмитро Сарансков та інші.

    Зйомки 4-серійного фільму пройдуть в липні в Києві та Київській області.

    Продюсери фільму – Борис Шефір, Валерія Ткачук, Сергій Демидов, Олександр Божков, Вікторія Корогод, Наталія Стрибук.

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    Телеканал Ахметова похвалився співпрацею з «Кварталом-95»
    Телеканал Ахметова похвалився співпрацею з «Кварталом-95»
    Телеканал Ахметова похвалився співпрацею з «Кварталом-95»
    Телеканал Ахметова похвалився співпрацею з «Кварталом-95»
    Телеканал Ахметова похвалився співпрацею з «Кварталом-95»

    Керівник студії «Квартал 95» Борис Шефір розповів, що зйомка серіалу була пропозицією каналу, «який хотів побалувати свою аудиторію чимось новеньким».

    А Наталія Стрибук, головний продюсер департаменту кіносеріального виробництва телеканалу «Україна», повідомила, що серію комедійних мелодрам задумали з колегами зі студії «Квартал 95» ще минулого року. «Зробили пробний крок – фільм «Сім'я на рік», який більш, ніж виправдав наші очікування», - зазначила вона.

    телебачення кіно Квартал 95
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