Керівник слідчої групи ДБР Корецький заявив, що керівництво вимагає арешту «Прямого» телеканалу



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Слідчий ДБР Олег Корецький Фото: Глаавком, Станіслав Груздєв

Корецький заявив про тиск з боку керівництва ДБР

У так званій «справі Прямого каналу» була поставлена задача арешту телеканалу, і такі вказівки давав перший заступник директора ДБР, колишній адвокат Януковича Олександр Бабіков. Про це в інтерв’ю «Главкому», «Цензор.нет» та телеканалу «Прямий» заявив керівник слідчої групи ДБР Олег Корецький.

«Кримінальне провадження про телеканал «Прямий», яке в мене в березні забрали, в інший відділ розслідувати…. Кличуть на наради і кажуть, що треба «Прямий» швиденько визнавати речовим доказом і щоб його арештовувати. Я не можу називати прізвища слідчих, але керівництво ДБР, хто може давати накази і заслуховувати – це Бабіков», - переконаний Корецький.

«Це абсолютні дурниці, і двоє слідчих відмовились. І вони вже мабуть потім знайшли якогось слідчого, який, мабуть, це рішення прийняв, бо я не бачу матеріалів кримінального провадження, і не знаю, чи це рішення прийнято», - зазначив Олег Корецький.

Він також повідомив, що ще три місяці тому вважав за правильне закрити це провадження через відсутність складу злочину, однак у нього цю справу забрали.

«Я для себе тоді однозначно прийняв рішення, поговорив зі слідчими, кажу: «Слухайте, давайте будемо потроху приймати рішення по певних справах про закриття кримінальних проваджень. Чому у мене забрали справи три місяці тому по «Прямому» каналу? Тому що були випадки, коли я казав: «Ми не будемо продовжувати, там немає складу злочину. Це провадження треба закривати»,- розповідає Корецький.

Він повідомив, що 8 липня ухвалив рішення про закриття провадження щодо «Кузні на Рибальському». «Сьогодні зранку я прийняв рішення про закриття ще одного провадження – про можливе ухилення від сплати податків при продажу кузні на Рибальському у зв’язку з відсутністю подій злочину. Скажу вам чесно, що я не ставив нікого до відома і взагалі не вважаю за потрібне це робити. Є розумні строки, коли ти вже виконав усі можливі слідчі дії, ти повинен ухвалити рішення. Або повідомляти про підозру, якщо ти вбачаєш якийсь склад злочину, або приймати рішення про закриття кримінального провадження. А мені сказали, що закривати поки не потрібно, ще порозслідувати. Що порозслідувати, для чого? Три місяці тому мені ці питання ставили клином, коли провадження почали забирати через мою позицію», - зазначив Олег Корецький.

Він також заявив про тиск з боку керівництва ДБР. «Я три місці тому вже почав наполягати, що давайте будемо приймати рішення у окремих справах, закривати провадження. Бо вже будь-які відомі строки порушуються. Тоді, я так розумію, що став їм взагалі неугодний, і вони мені кажуть: «Ми тебе тут не бачимо, йди!». Я сказав, що не буду сам звільнятися. У відповідь: «Тоді ми тебе скоротимо». Кажу: «Спробуйте, скорочуйте, будемо судитися». На запитання, хто вимагав від нього звільнитися, він відповів: «Бабіков».

Напередодні у ДБР заявили, що керівник слідчої групи Олег Корецький звільняється нібито через факти зливу службової інформації у кримінальних провадженнях.

Раніше в інтерв’ю «Главкому» Корецький заявив, що сьогодні його постараються звільнити з ДБР.

Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» Олег Корецький також розповів, що Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, яка тимчасово виконує обов’язки голови Державного бюро розслідувань, має вплив на ДБР і на свою харківську команду.

Як повідомляв «Главком», Печерський районний суд Києва залишив без розгляду клопотання про запобіжний захід п’ятому президенту Петру Порошенку. Відповідне рішення ухвалив суддя Сергій Вовк.