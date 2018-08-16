Ердоган проти Apple. Чи готові в Туреччині попрощатися з iPhone?



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Реджеп Ердоган проти Apple

Президент Туреччини Ердоган закликав турків бойкотувати американську продукцію, зокрема від компанії Apple

Чи готові турки розпрощатися зі своїми iPhone? Турки люблять IPhone та інші гаджети Apple: вони - на другому місці за продажами.

Президент Туреччини Ердоган закликав бойкотувати їх і переходити на інші смартфони - приміром, смартфони з Азії. Усе через конфлікт Ердогана з Трампом.

Чи готові турки відмовитися від iPhone заради президента Ердогана?

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Джерело: Deutsche Welle