Якщо Кадиров під Києвом, його буде знищено – представник офісу Зеленського

Україна перевіряє інформацію соціальних мереж щодо перебування на Київщині голови Чечні

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович попередив: якщо голова Чечні Рамзан Кадиров прибув під Київ, його буде знищено.Про це сьогодні ввечері він повідомив в ефірі загальноукраїнського телемарафону, передає «Главком».

«Зараз перевіряється ця інформація (щодо перебування Кадирова на Київщині – «Главком»). Але є інформація, що вчора його бачили у Грозному. Однак за добу можна було б переїхати під Київ. Зрозумійте: його поява нічого не вирішує. Якщо буде підтверджена інформація, тоді знищимо (Рамзана Кадирова – «Главком»). Якщо ні, тоді знищимо іншого разу», – наголосив Арестович.

Разом з тим радник керівника офісу президента запевнив, що нині про оборону столиці можна не хвилюватися. Це пов’язано з тим, що українська армія розбила великі сили окупанта.

«Про Київ можна не хвилюватися. Сили ворога, які йшли на столицю, розбиті, решта зайняли оборонні позиції і пішки пересуваються по селах, бо немає пального. Найближчим часом загрози щодо наступу на Київ немає», – зауважив він.

Нагадаємо, що 13 березня телеграм-канал «Вертикаль» розмістив відео, яке може засвідчувати перебування на Київщині одіозного соратника Володимира Путіна Рамзана Кадирова.

«Наше джерело повідомляє, що Кадиров прибув до Київської області. Знаходиться на околицях Іванкова, ховається від нашого спецназу. Незабаром збирається повернутися до Росії», – йдеться в коментарі до відео.

Раніше українська розвідка повідомила, що «кадирівці» розстрілюють російських поранених військових, щоб не займатися їх евакуацією.

Крім цього, однокурсник Путіна, колишній радянський розвідник, майор КДБ Юрій Швець заявляв, що Рамзан Кадиров близький до оголошення війни Москві. Адже його елітні підрозділи потрапили у пастку, намагаючись вбити Зеленського.