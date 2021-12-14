Ілон Маск хоче зменшити роль держави в житті людей (відео)

Знав би Ілон у 2008 році куди його заведе SpaceX

Провідний візіонер людства робить сміливі прогнози на майбутнє

Ілон Маск дав розлоге відеоінтерв'ю для The Wall Street Journal.

В розмові з журналісткою, Маск зачепив теми політики (не обійшлося без критики нових законопроектів), поділився найближчими планами Neuralink та розповів, коли пройдуть перші тести на людях.

Також Ілон розповів про найімовірнішу причину краху людства і пророкував Китаю стати супердержавою.

Інтерв'ю починається з 00:35

Нагадаємо, редакція американського журналу Time визнала, що цього року саме бізнесмен Ілон Маск гідний звання «Людини року», оскільки винаходи його компаній визначають не рік, а десятиліття людства. Бізнесмен водить створену ним машину, яка вже практично не потребує водія, одним клацанням пальця впливає на фондовий ринок через Twitter і мріє про політ на Марс.

Раніше стало відомо, що Ілон Маск вже продав акцій Tesla майже на $11 млрд.

Також Маск заявив, що SpaceX на межі банкрутства.

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