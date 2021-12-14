  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Ілон Маск хоче зменшити роль держави в житті людей (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Знав би Ілон у 2008 році куди його заведе&nbsp;SpaceX - Ілон Маск хоче зменшити роль держави в житті людей (відео)
    Знав би Ілон у 2008 році куди його заведе SpaceX
    фото: instagram.com/elonmusk

    Провідний візіонер людства робить сміливі прогнози на майбутнє

    Ілон Маск дав розлоге відеоінтерв'ю для The Wall Street Journal.

    В розмові з журналісткою, Маск зачепив теми політики (не обійшлося без критики нових законопроектів), поділився найближчими планами Neuralink та розповів, коли пройдуть перші тести на людях.

    Також Ілон розповів про найімовірнішу причину краху людства і пророкував Китаю стати супердержавою.

    Інтерв'ю починається з 00:35

    Нагадаємо, редакція американського журналу Time визнала, що цього року саме бізнесмен Ілон Маск гідний звання «Людини року», оскільки винаходи його компаній визначають не рік, а десятиліття людства. Бізнесмен водить створену ним машину, яка вже практично не потребує водія, одним клацанням пальця впливає на фондовий ринок через Twitter і мріє про політ на Марс.

    Раніше стало відомо, що Ілон Маск вже продав акцій Tesla майже на $11 млрд.

    Також Маск заявив, що SpaceX на межі банкрутства.

    Читайте також:


    Теги: політ ринок космос Tesla Ілон Маск SpaceX
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ілон Маск хоче зменшити роль держави в житті людей (відео)