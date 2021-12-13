Журнал Time оголосив «Людину року»

«Людиною року» за версією Time став відомий бізнесмен

Глава Tesla, засновник та гендиректор компанії SpaceX Ілон Маск визнаний «Людиною року» за версією журналу Time. Ім'я бізнесмена було названо під час церемонії, трансляція якої ведеться на каналі видання у YouTube.

Редакція Time відзначила, що Маск у 2021 році став найбагатшою людиною у світі, а його SpaceX обігнала інші американські компанії, зокрема Boeing у космічній гонці. Журнал також звернув увагу на зацікавленість підприємця у питаннях зміни клімату, розвитку штучного інтелекту та використання криптовалюти.

«Ця людина має екстраординарний вплив на життя на планеті Земля і в перспективі, можливо, на життя за її межами. Від екзистенційної кризи зміни клімату, від проблем нерівності до нових меж можливого – ніхто не втілює теми цього року краще, ніж Ілон Маск», – заявив у ході церемонії головний редактор видання Едвард Фельзенталь.

У 2020 році переможцями в цій номінації стали одразу дві особи – президент США Джо Байден та віцепрезидентка Камала Харріс. Роком раніше це звання було присуджено екоактивістці Греті Тунберг.

Раніше газета Financial Times склала список найвпливовіших жінок року.

Ще стало відомо, хто потрапив у список «Bloomberg 50».

До слова, провідний онлайн-словник назвав головне слово 2021 року.

Раніше Google представив рейтинг найпопулярніших пошукових запитів українців у 2020 році. Більшість слів було набрано російською мовою, а найпопулярнішим пошуковим запитом стало слово «коронавірус». Також до першої десятки увійшли запити «Коронавірус рекомендації», «Симптоми коронавірусу» й «Карантин в Україні».