Маск заявив, що подумує поміняти сферу діяльності: ким збирається працювати
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Генеральний директор Tesla і SpaceX Ілон Маск задумався, чи не кинути йому роботу і стати інфлюенсером. Про це він написав у своєму Тwitter.
«Думаю про те, щоб піти зі своїх робіт і стати інфлюенсером. Що ви думаєте про це?», – написав Ілон, звертаючись до своїх підписників.
У відповідь Маску запропонували зареєструватися в OnlyFans і на YouTube.
Раніше стало відомо, що Ілон Маск вже продав акцій Tesla майже на $11 млрд.
Також Маск заявив, що SpaceX на межі банкрутства.
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