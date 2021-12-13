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    Маск заявив, що подумує поміняти сферу діяльності: ким збирається працювати

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    Ілон Маск не хоче займатися&nbsp;Tesla і SpaceX? - Маск заявив, що подумує поміняти сферу діяльності: ким збирається працювати
    Ілон Маск не хоче займатися Tesla і SpaceX?
    фото: Global Look Press

    Один із найбагатших чоловіків світу планує стати блогером

    Генеральний директор Tesla і SpaceX Ілон Маск задумався, чи не кинути йому роботу і стати інфлюенсером. Про це він написав у своєму Тwitter.

    «Думаю про те, щоб піти зі своїх робіт і стати інфлюенсером. Що ви думаєте про це?», – написав Ілон, звертаючись до своїх підписників.

    У відповідь Маску запропонували зареєструватися в OnlyFans і на YouTube.

    Раніше стало відомо, що Ілон Маск вже продав акцій Tesla майже на $11 млрд.

    Також Маск заявив, що SpaceX на межі банкрутства.

    Нагадаємо, українці зможуть заробляти в YouTube тисячі доларів: як працює Shorts Fund.

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    Теги: Tesla Ілон Маск SpaceX YouTube
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    Маск заявив, що подумує поміняти сферу діяльності: ким збирається працювати