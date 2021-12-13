Маск заявив, що подумує поміняти сферу діяльності: ким збирається працювати

Один із найбагатших чоловіків світу планує стати блогером

Генеральний директор Tesla і SpaceX Ілон Маск задумався, чи не кинути йому роботу і стати інфлюенсером. Про це він написав у своєму Тwitter.

«Думаю про те, щоб піти зі своїх робіт і стати інфлюенсером. Що ви думаєте про це?», – написав Ілон, звертаючись до своїх підписників.

У відповідь Маску запропонували зареєструватися в OnlyFans і на YouTube.

Раніше стало відомо, що Ілон Маск вже продав акцій Tesla майже на $11 млрд.

Також Маск заявив, що SpaceX на межі банкрутства.

Нагадаємо, українці зможуть заробляти в YouTube тисячі доларів: як працює Shorts Fund.

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