Цієї ночі українці зможуть побачити потужний зорепад Гемініди

14 грудня впродовж години вилітатиме близько 100 метеорів

У ніч з 13 на 14 грудня над землею пролетить зорепад Гемініди. Побачити його зможуть й українці, однак за певних умов. Про це повідомляють у Національній академії наук України.

Очікується до 100 метеорів на годину.

Метеоритний дощ Гемініди вважається одним з найкращих явищ у нічному небі, і пік припаде на перші години п'ятниці, 14 грудня.

Астрономи кажуть, що найкраще спостерігати це явище близько 03:00, 14 грудня, коли Місяць уже зайде за обрій. В цей час можна буде помилуватися чудовою картиною зимових сузір’їв (Оріона, Тельця, Візничого й інших).

У нічному небі можна буде побачити дуги білого, жовтого, синього, червоного та зеленого кольорів. Найкраще спостерігати за ними, відійшовши подалі від міських ліхтарів та вогнів.

Зорепад триває з 4 по 17 грудня, проте пік активності припадає саме на 14 грудня.

Зорепаду Гемініди вже близько 200 років, однак з кожним роком він стає дедалі сильнішим та яскравішим, кажуть у NASA.

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