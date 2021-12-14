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    Цієї ночі українці зможуть побачити потужний зорепад Гемініди

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    Метеоритний дощ Гемініди вважається одним з найкращих явищ у нічному небі - Цієї ночі українці зможуть побачити потужний зорепад Гемініди
    Метеоритний дощ Гемініди вважається одним з найкращих явищ у нічному небі
    фото з відкритих джерел

    14 грудня впродовж години вилітатиме близько 100 метеорів

    У ніч з 13 на 14 грудня над землею пролетить зорепад Гемініди. Побачити його зможуть й українці, однак за певних умов. Про це повідомляють у Національній академії наук України.

    Очікується до 100 метеорів на годину.

    Метеоритний дощ Гемініди вважається одним з найкращих явищ у нічному небі, і пік припаде на перші години п'ятниці, 14 грудня.

    Астрономи кажуть, що найкраще спостерігати це явище близько 03:00, 14 грудня, коли Місяць уже зайде за обрій. В цей час можна буде помилуватися чудовою картиною зимових сузір’їв (Оріона, Тельця, Візничого й інших).

    У нічному небі можна буде побачити дуги білого, жовтого, синього, червоного та зеленого кольорів. Найкраще спостерігати за ними, відійшовши подалі від міських ліхтарів та вогнів.

    Зорепад триває з 4 по 17 грудня, проте пік активності припадає саме на 14 грудня.

    Зорепаду Гемініди вже близько 200 років, однак з кожним роком він стає дедалі сильнішим та яскравішим, кажуть у NASA.

    Нагадаємо, що рожевий місяць: в мережі показали фото і відео рідкісного явища.

    Теги: українці космос NASA
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    Цієї ночі українці зможуть побачити потужний зорепад Гемініди