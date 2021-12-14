SpaceX займеться переробкою вуглекислого газу на паливо

Програма SpaceX буде важливою для польотів на Марс, атмосфера якого на 96% складається із вуглекислого газу

SpaceX починає програму з виведення CO2 з атмосфери

Американська компанія SpaceX розпочала реалізацію програми з виведення вуглекислого газу з атмосфери Землі для подальшої переробки у паливо. Про це повідомив голова компанії Ілон Маск у Twitter.

«SpaceX починає програму з виведення CO2 з атмосфери та переробки його в ракетне паливо», – написав він.

За його словами, програма також буде важливою для польотів на Марс, атмосфера якого на 96% складається із вуглекислого газу.

SpaceX is starting a program to take CO2 out of atmosphere & turn it into rocket fuel. Please join if interested. — Elon Musk (@elonmusk) December 13, 2021

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