SpaceX займеться переробкою вуглекислого газу на паливо

Американська компанія SpaceX розпочала реалізацію програми з виведення вуглекислого газу з атмосфери Землі для подальшої переробки у паливо. Про це повідомив голова компанії Ілон Маск у Twitter.

«SpaceX починає програму з виведення CO2 з атмосфери та переробки його в ракетне паливо», – написав він.

За його словами, програма також буде важливою для польотів на Марс, атмосфера якого на 96% складається із вуглекислого газу.

SpaceX is starting a program to take CO2 out of atmosphere & turn it into rocket fuel. Please join if interested.