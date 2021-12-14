  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
рус
    Технології

    SpaceX займеться переробкою вуглекислого газу на паливо

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Програма&nbsp;SpaceX буде важливою для польотів на Марс, атмосфера якого на 96% складається із вуглекислого газу - SpaceX займеться переробкою вуглекислого газу на паливо
    Програма SpaceX буде важливою для польотів на Марс, атмосфера якого на 96% складається із вуглекислого газу
    фото: Chris O

    SpaceX починає програму з виведення CO2 з атмосфери

    Американська компанія SpaceX розпочала реалізацію програми з виведення вуглекислого газу з атмосфери Землі для подальшої переробки у паливо. Про це повідомив голова компанії Ілон Маск у Twitter.

    «SpaceX починає програму з виведення CO2 з атмосфери та переробки його в ракетне паливо», – написав він.

    За його словами, програма також буде важливою для польотів на Марс, атмосфера якого на 96% складається із вуглекислого газу.

    Редакція американського журналу Time визнала, що цього року саме бізнесмен Ілон Маск гідний звання «Людини року», оскільки винаходи його компаній визначають не рік, а десятиліття людства. Бізнесмен водить створену ним машину, яка вже практично не потребує водія, одним клацанням пальця впливає на фондовий ринок через Twitter і мріє про політ на Марс.

    Раніше газета Financial Times склала список найвпливовіших жінок року.

    Ще стало відомо, хто потрапив у список «Bloomberg 50».

    До слова, провідний онлайн-словник назвав головне слово 2021 року.

    Раніше Google представив рейтинг найпопулярніших пошукових запитів українців у 2020 році. Більшість слів було набрано російською мовою, а найпопулярнішим пошуковим запитом стало слово «коронавірус». Також до першої десятки увійшли запити «Коронавірус рекомендації», «Симптоми коронавірусу» й «Карантин в Україні».

    Теги: політ рейтинг Ілон Маск SpaceX
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    SpaceX займеться переробкою вуглекислого газу на паливо