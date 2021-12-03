Ілон Маск вже продав акцій Tesla майже на $11 млрд

Ілон Маск у четвер продав акції ще на $1 млрд

Мільярдер пообіцяв продати 10% своїх акцій Tesla

Керівник компанії Tesla Inc. Ілон Маск у четвер продав акції ще на $1 млрд, з початку листопада реалізувавши папери на загальну суму $10,9 млрд. Про це повідомляє Business Insider.

На початку листопада найбагатша людина у світі написала у Twitter, що продасть 10% своїх акцій, якщо користувачі соціальної мережі схвалять цей крок.

З 8 листопада Маск реалізував вже близько 10,1 млн паперів на загальну суму $10,86 млрд, щоб виконати зобов'язання по податках, що пов'язані з використанням опціонів на акції.

До слова, акціонер Tesla вклав гроші в стартап з українським корінням.

Нагадаємо, у жовтні Ілон Маск втратив $50 млрд за два дні через падіння котирувань акцій компанії Tesla, що належить йому.

Нещодавно Маск оголосив себе лордом після того, як став королем. Він назвав у Twitter свій офіційний акаунт Lorde Edge.

До слова, мама Ілона Маска вигуляла в Києві вбрання від українських дизайнерів.

До цього Макс також отримав статус короля. У березні голова Tesla змінив офіційну назву своєї посади на Technoking, що можна перекласти як «технокороль» або «король технологій». При цьому Маск зберіг посаду головного виконавчого директора.

Також цього року Маск став найбагатшою людиною у світі. А Tesla – найдорожчою автомобільною компанією в історії.