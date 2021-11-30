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    Економіка та фінанси

    Маск заявив, що SpaceX на межі банкрутства

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    Двигуни Raptor на Starship Superheavy Booster - Маск заявив, що SpaceX на межі банкрутства
    Двигуни Raptor на Starship Superheavy Booster
    фото: Space Explored

    Маск розповів про «кризу» виробництва двигунів Starship Raptor

    Засновник компанії SpaceX Ілон Маск розіслав своїм співробітникам електронне повідомлення, в якому заявив про загрозу банкрутства, пов'язану зі слабким прогресом у розробленні ракетних двигунів Raptor. Про це повідомляє Space Explored.

    Підприємець заявив, що компанія може зіткнутися з реальним ризиком банкрутства, якщо їй не вдасться досягти 2022 року частоти польоту космічного корабля Starship хоча б раз на два тижні.

    Маск повідомив, що планував узяти відпустку на День подяки (25 листопада), однак у зв'язку із ситуацією, що склалася, вирішив особисто працювати на виробничій лінії двигунів, повідомляє CNBC.

    Зараз SpaceX розробляє свою наступну ракету Starship, яка знаходиться в Бока-Чіка, штат Техас. Starship – це транспортний засіб, за допомогою якого Маск планує доставити людство на Марс і доставити людей на поверхню Місяця як місячний посадковий модуль для програми «Артеміда».

    Але перш ніж Starship зможе перевозити людей куди завгодно, SpaceX потрібно буде вирішити проблеми з виробництвом двигунів.

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    Теги: криза NASA фінанси Ілон Маск SpaceX
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    Маск заявив, що SpaceX на межі банкрутства