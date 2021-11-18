Маск анонсував десятки запусків космічного корабля Starship

Передбачається, що космічний корабель використовуватимуть для польотів на Місяць та Марс

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск анонсував перший орбітальний політ прототипу космічного корабля Starship на початку 2022 року. Про це пише Space.com.

«Ми маємо намір здійснити, сподіваюся, десяток запусків (космічного корабля Starship, – ред.) у наступному році. Може й більше», – сказав Маск.

Передбачається, що космічний корабель використовуватимуть для польотів на Місяць та Марс.

Як відомо, SpaceX вже здійснювала тестові польоти Starship у межах земної атмосфери, втім лише остання спроба відзначилась успіхом.

Раніше Ілон Маск уточнив нову дату польоту Starship на Місяць.

Цього року NASA вибрала Starship посадковим модулем для програми висадки людини на Місяці Artemis.

Як очікується, оновлена система HLS Starship приступить до льотних випробувань вже цієї осені.

Вибір американського аерокосмічного агентства викликав подив у Джеффа Безоса, який очолює іншу космічну компанію Blue Origin. Він намагався домогтися розірвання цього договору в судовому порядку і навіть запропонував $2 млрд в обмін на переукладання контракту з його компанією.

Додамо, що вчені з різних країн попереджають, що розвага для мільярдерів, яка набирає популярність, може виявитися шкідливим для планети. Дані декількох досліджень, присвячених впливу космічного туризму на атмосферу.

Космічний корабель New Shepard 21 липня здійснив перший успішний комерційний політ у космос.

Політ New Shepard відбувся через дев’ять днів після того, як у космос вирушив 70-річний британський мільярдер Річард Бренсон Космоплан VSS Unity його компанії Virgin Galactic, піднявся на висоту понад 100 кілометрів, а потім – після кількох хвилин «зависання» успішно приземлився на Землю.