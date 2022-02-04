Скандал у Могилянці: Шмигаль зустрівся зі студентами університету (фото)

Прем’єр запевнив, що уряд не втручається у справи університету

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся 4 лютого зі студентами Києво-Могилянської академії. Про це Шмигаль повідомив у Facebook.

«Вранці зустрівся з представниками студентського самоврядування НУ «Києво-Могилянська Академія», написав Шмигаль.

Прем’єр також запевнив, що уряд не втручається у справи університету.

«Уряд не втручається у внутрішні справи вишів, оскільки автономія університетів має бути непорушною. Будь-які внутрішні конфлікти мають вирішуватися без втручання третіх осіб. Розмова була дуже відвертою. Завжди був і буду на боці українського студентства! Повідомив студентам, що МОН вже скасувало свій наказ про повторний конкурс на зайняття посади президента НУ «Києво-Могилянська академія». Домовились, що вимоги студентів та викладачів НаУКМА будуть подані у встановленому законодавством порядку. Відповідні органи вивчать факти, і з огляду на результати перевірки будуть ухвалені рішення», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні 4 лютого дві фракції у Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета після скандалу з виборами ректора Києво-Могилянської академії.

Зазначимо, сьогодні студенти Могилянки мітингують під Кабміном: вимагають звільнення Шкарлета (фото).

Нагадаємо, учора 3 лютого, органи студентського самоврядування НаУКМА оголосили безстроковий страйк. Студенти протестують проти рішення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета про невизнання результатів виборів президента закладу і призначення нового конкурсу.

Згодом Міносвіти відкликав наказ щодо проведення нових виборів президента в Києво-Могилянській Академії. Про це повідомив голова комітету ВР із питань освіти та науки Сергій Бабак. Голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина зазначила, що почесному Президенту Могилянки В'ячеславу Брюховецькому доручили залагодити усі внутрішні конфлікти.

2 лютого Міністерство освіти та науки оголосило новий конкурс на посаду президента Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Нагадаємо, 27 січня під час другого туру виборі президента Національного університету «Києво-Могилянська академія» на дільницю увірвалася група невідомих у масках та викрала скриньку з бюлетенями. Її згодом знайшли поліцейські. Скринька була пошкоджена, але пломбу з неї не зірвали. Друга скринька, яку залили зеленкою, також була неушкодженою. Виборча комісія змогла підбити підсумки виборів, оскільки кількість виданих бюлетенів зійшлася з кількістю бюлетенів, які були в скриньках. За результатами виборів переміг колишній міністр освіти та науки України Сергій Квіт. За посаду президента академії змагалися два кандидати: Сергій Квіт та Олександра Гуменна.

Наапередодні стало відомо, що Міносвіти не визнає вибори президента у Могилянці. Очільник міністерства додав, що як буде проведено процес виборів без порушень, буде обраний президент вишу колективом легітимно, то відповідно до процедури, Міносвіти підпише з ним контракт.



