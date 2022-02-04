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    Скандал у Могилянці: Шмигаль зустрівся зі студентами університету (фото)

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    У Могилянці розгорівся скандал довкола обрання нового президента - Скандал у Могилянці: Шмигаль зустрівся зі студентами університету (фото)
    У Могилянці розгорівся скандал довкола обрання нового президента
    фото: Денис Шмигаль/Facebook

    Прем’єр запевнив, що уряд не втручається у справи університету

    Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся 4 лютого зі студентами Києво-Могилянської академії. Про це Шмигаль повідомив у Facebook.

    «Вранці зустрівся з представниками студентського самоврядування НУ «Києво-Могилянська Академія», написав Шмигаль.

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    Скандал у Могилянці: Шмигаль зустрівся зі студентами університету (фото)
    Скандал у Могилянці: Шмигаль зустрівся зі студентами університету (фото)
    Скандал у Могилянці: Шмигаль зустрівся зі студентами університету (фото)

    Прем’єр також запевнив, що уряд не втручається у справи університету.

    «Уряд не втручається у внутрішні справи вишів, оскільки автономія університетів має бути непорушною. Будь-які внутрішні конфлікти мають вирішуватися без втручання третіх осіб. Розмова була дуже відвертою. Завжди був і буду на боці українського студентства! Повідомив студентам, що МОН вже скасувало свій наказ про повторний конкурс на зайняття посади президента НУ «Києво-Могилянська академія». Домовились, що вимоги студентів та викладачів НаУКМА будуть подані у встановленому законодавством порядку. Відповідні органи вивчать факти, і з огляду на результати перевірки будуть ухвалені рішення», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, сьогодні 4 лютого дві фракції у Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета після скандалу з виборами ректора Києво-Могилянської академії.

    Зазначимо, сьогодні студенти Могилянки мітингують під Кабміном: вимагають звільнення Шкарлета (фото).

    Нагадаємо, учора 3 лютого, органи студентського самоврядування НаУКМА оголосили безстроковий страйк. Студенти протестують проти рішення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета про невизнання результатів виборів президента закладу і призначення нового конкурсу.

    Згодом Міносвіти відкликав наказ щодо проведення нових виборів президента в Києво-Могилянській Академії. Про це повідомив голова комітету ВР із питань освіти та науки Сергій Бабак. Голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина зазначила, що почесному Президенту Могилянки В'ячеславу Брюховецькому доручили залагодити усі внутрішні конфлікти.

    2 лютого Міністерство освіти та науки оголосило новий конкурс на посаду президента Національного університету «Києво-Могилянська академія».

    Нагадаємо, 27 січня під час другого туру виборі президента Національного університету «Києво-Могилянська академія» на дільницю увірвалася група невідомих у масках та викрала скриньку з бюлетенями. Її згодом знайшли поліцейські. Скринька була пошкоджена, але пломбу з неї не зірвали. Друга скринька, яку залили зеленкою, також була неушкодженою. Виборча комісія змогла підбити підсумки виборів, оскільки кількість виданих бюлетенів зійшлася з кількістю бюлетенів, які були в скриньках. За результатами виборів переміг колишній міністр освіти та науки України Сергій Квіт. За посаду президента академії змагалися два кандидати: Сергій Квіт та Олександра Гуменна.

    Наапередодні стало відомо, що Міносвіти не визнає вибори президента у Могилянці. Очільник міністерства додав, що як буде проведено процес виборів без порушень, буде обраний президент вишу колективом легітимно, то відповідно до процедури, Міносвіти підпише з ним контракт.

    Читайте також: Помер експрезидент Києво-Могилянської академії


    Теги: міністр вибори Міністерство освіти і науки конкурс студенти наказ скандал самоврядування уряд Денис Шмигаль Сергій Шкарлет
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    Скандал у Могилянці: Шмигаль зустрівся зі студентами університету (фото)