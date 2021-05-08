«Євробачення»: український гурт Go_A вирушив у Роттердам

Українці виступатимуть у першому півфіналі під номером 15

Конкурсанти від України, музичний гурт Go_A вирушив до Роттердаму, де цьогоріч проходить Пісенний конкурс «Євробачення». Новиною учасники гурту поділилися в своєму Instagram.

«Ми вирушаємо в Роттердам», – повідомили учасники гурту, виклавши відео з аеропорту «Бориспіль».

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65-й конкурс «Євробачення» мав відбутися із 12 до 16 травня 2020 року в Роттердамі під слоганом «Відкрийся» (Open Up), проте його проведення було відкладено на рік через пандемію коронавірусу.

За планами організаторів, тепер «Євробачення» триватиме18-22 травня, також у Роттердамі та під колишнім гаслом.

Представник України на пісенному конкурсі Євробачення-2021 гурт Go_A виступить у першому півфіналі під номером 15.

Артисти виконають пісню «Шум».

Наразі дві країни знялися з конкурсу – це Вірменія і Білорусь, яку виключили через скандальну пісню.

Згідно з інформацією від експертів, Україна на сьогодні займає 16 сходинку серед 39 потенційних переможців «Євробачення 2021». А кліп на пісню «Шум», з якою Go_A і представлятимуть Україну, увійшов до переліку десяти найпопулярніших відео на офіційному YouTube-каналі «Євробачення».

На фестиваль «Євробачення-2021» у концертний зал Ahoy в Роттердамі допустять максимум 3,5 тис. глядачів. Таке рішення прийняв уряду Нідерландів.

Нагадаємо, за місяць до гранд-фіналу «Євробачення-2021» організатори показали головну сцену конкурсу, збудовано в Ahoy Arena.