  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Білоруська влада запропонувала свою альтернативу «Євробаченню»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Міжнародний музичний фестиваль мистецтв &laquo;Слов'янський базар&raquo;&nbsp;щорічно проводиться у Вітебську з 1992 - Білоруська влада запропонувала свою альтернативу «Євробаченню»
    Міжнародний музичний фестиваль мистецтв «Слов'янський базар» щорічно проводиться у Вітебську з 1992
    Фото з відкритих джерел

    Білорусь не братиме участь в 65-му конкурсі «Євробачення», що відбудеться у травні

    Міністр культури Білорусі Анатолій Маркевич відповів на недопуск країни на міжнародний музичний конкурс «Євробачення-2021». Він заявив, що «не став би переживати щодо цього». Про це повідомляє Lenta.ru.

    «Подолаємо ми ці проблеми, безглуздості, які виникли, бо, на мій погляд, особливо в останні роки конкурс «Євробачення» став дещо підміняти загальнолюдські поняття», – сказав Маркевич в етері телеканалу ОНТ.

    Глава Мінкультури Білорусі вважає, що справжня виконавча майстерність демонструється на конкурсі «Слов’янський базар у Вітебську», який щорічно організовує білоруське керівництво. «Що стосується «Євробачення», напевно справа не в пісні, а в іншому. Час, вважаю, усе розставить по своїх місцях», – сказав Маркевич.

    Раніше стало відомо, що 9 березня Білорусь вирішила відправити «Євробачення» гурт «Галаси ЗМеста», який підтримує президента країни Олександра Лукашенка і висміює опозицію та акції протесту.

    Організатори музичного конкурсу «Євробачення» відмовилися приймати цю пісню. 10 березня попросили білоруську сторону змінити свою композицію, щоб вона відповідала правилам конкурсу. Оновлена пісня від Білорусі, яку виконав гурт «Галасы ЗМеста», теж не відповідає правилам конкурсу.

    Оскільки Білорусь не подала належну пісню у встановлені терміни, організатори конкурсу резюмували, що ця країна не братиме участь в 65-му конкурсі «Євробачення», що відбудеться у травні.

    Нагадаємо, цьогоріч у конкурсі візьмуть участь 40 країн. 18 травня у Роттердамі стартує перший півфінал, 20 травня – другий півфінал, 22 травня – фінал. Український гурт Go_A презентував оновлену версію пісні для «Євробачення-2021». Він виступить у першому півфіналі 18 травня.

    «Євробачення-2021» пройде за сценарієм «В». Усі присутні у Роттердамі повинні будуть дотримуватися соціальної дистанції, зменшиться кількість людей у кожній делегації та кількість журналістів.

    Теги: Білорусь Євробачення міністр конкурс жінка співачка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies