Білоруська влада запропонувала свою альтернативу «Євробаченню»

Білорусь не братиме участь в 65-му конкурсі «Євробачення», що відбудеться у травні

Міністр культури Білорусі Анатолій Маркевич відповів на недопуск країни на міжнародний музичний конкурс «Євробачення-2021». Він заявив, що «не став би переживати щодо цього». Про це повідомляє Lenta.ru.

«Подолаємо ми ці проблеми, безглуздості, які виникли, бо, на мій погляд, особливо в останні роки конкурс «Євробачення» став дещо підміняти загальнолюдські поняття», – сказав Маркевич в етері телеканалу ОНТ.

Глава Мінкультури Білорусі вважає, що справжня виконавча майстерність демонструється на конкурсі «Слов’янський базар у Вітебську», який щорічно організовує білоруське керівництво. «Що стосується «Євробачення», напевно справа не в пісні, а в іншому. Час, вважаю, усе розставить по своїх місцях», – сказав Маркевич.

Раніше стало відомо, що 9 березня Білорусь вирішила відправити «Євробачення» гурт «Галаси ЗМеста», який підтримує президента країни Олександра Лукашенка і висміює опозицію та акції протесту.

Організатори музичного конкурсу «Євробачення» відмовилися приймати цю пісню. 10 березня попросили білоруську сторону змінити свою композицію, щоб вона відповідала правилам конкурсу. Оновлена пісня від Білорусі, яку виконав гурт «Галасы ЗМеста», теж не відповідає правилам конкурсу.

Оскільки Білорусь не подала належну пісню у встановлені терміни, організатори конкурсу резюмували, що ця країна не братиме участь в 65-му конкурсі «Євробачення», що відбудеться у травні.

Нагадаємо, цьогоріч у конкурсі візьмуть участь 40 країн. 18 травня у Роттердамі стартує перший півфінал, 20 травня – другий півфінал, 22 травня – фінал. Український гурт Go_A презентував оновлену версію пісні для «Євробачення-2021». Він виступить у першому півфіналі 18 травня.

«Євробачення-2021» пройде за сценарієм «В». Усі присутні у Роттердамі повинні будуть дотримуватися соціальної дистанції, зменшиться кількість людей у кожній делегації та кількість журналістів.