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    У Роттердамі встановили головну сцену «Євробачення-2021»

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    У Роттердамі встановили головну сцену конкурсу &laquo;Євробачення-2021&raquo; - У Роттердамі встановили головну сцену «Євробачення-2021»
    У Роттердамі встановили головну сцену конкурсу «Євробачення-2021»
    Фото: instagram.com/eurovision

    Готову сцену схвалив король Нідерландів Віллем-Олександр

    За місяць до гранд-фіналу «Євробачення-2021« органзітори показали головну сцену конкурсу, збудовано у Ahoy Arena у Роттердамі.

    Знімки змонтованої сцени та зали вцілому були опубліковані на офіційній сторінці в Instagram заходу.

    «30 днів до Великого фіналу «Євробачення-2021», і сцена (майже) встановлена», – йшлося у повідомленні.

    Як йдеться на сайті конкурсу, оцінити сцену до Роттердаму приїхав сам король Нідерландів Віллем-Олександр.

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    Допис, поширений Eurovision Song Contest (@eurovision)

    Його Королівська Високість похвалив тих, хто працював над створенням сцени.

    «Це дуже вражає, коли все це робиться разом. Ми можемо дуже пишатися», – зазначив він, перш ніж повідомити пресі, що королівська сім'я з нетерпінням чекає можливості подивитися конкурс.

    «Євробачення» цього року має відбутися 18-22 травня в Роттердамі. Нідерланди отримали право приводити конкурс після перемоги свого виконавця Дункана Лоуренса на «Євробаченні» в 2019 році.

    Цьогоріч у конкурсі візьмуть участь 40 країн. 18 травня у Роттердамі стартує перший півфінал, 20 травня – другий півфінал, 22 травня – фінал. Український гурт Go_A презентував оновлену версію пісні для «Євробачення-2021». Він виступить у першому півфіналі 18 травня.

    «Євробачення-2021» пройде за сценарієм «В». Усі присутні у Роттердамі повинні будуть дотримуватися соціальної дистанції, зменшиться кількість людей у кожній делегації та кількість журналістів.

    «Євробачення» – щорічний конкурс пісні серед країн Європейського мовного союзу. Конкурс відбувається щорічно, починаючи з 1956 року, і є одним із найбільш популярних неспортивних заходів у світі з аудиторією до 600 мільйонів глядачів. З 2015 року в конкурсі бере участь Австралія.

    Теги: Євробачення Австралія конкурс Нідерланди Instagram
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