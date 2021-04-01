«Євробачення» відбудеться з глядачами: названо умови

У найближчі тижні буде оголошено, як планується здійснювати допуск публіки на захід

Влада Нідерландів дозволила глядачам бути присутніми на проведенні міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення», який відбудеться в травні в Роттердамі. Про це повідомили організатори конкурсу.

«Ми схвалюємо рішення голландського уряду і можливість запросити фанатів приєднатися до пісенного конкурсу «Євробачення» у травні», – повідомив виконавчий супервайзер конкурсу Мартін Остердал, коментуючи рішення влади Нідерландів.

Як зазначили організатори на сайті конкурсу, в найближчі тижні буде оголошено про те, як планується здійснювати допуск публіки на захід.

На всіх дев'яти шоу – шести репетиціях, двох півфіналах і фіналі – одночасно можуть бути присутніми максимум 3,5 тис. – половина від очікуваної кількості глядачів. Водночас у них має бути із собою негативний результат тесту на коронавірус.

«Євробачення» цього року має відбутися 18-22 травня в Роттердамі. Нідерланди отримали право приводити конкурс після перемоги свого виконавця Дункана Лоуренса на «Євробаченні» в 2019 році.

Цьогоріч у конкурсі візьмуть участь 40 країн. 18 травня у Роттердамі стартує перший півфінал, 20 травня – другий півфінал, 22 травня – фінал. Український гурт Go_A презентував оновлену версію пісні для «Євробачення-2021». Він виступить у першому півфіналі 18 травня.

«Євробачення-2021» пройде за сценарієм «В». Усі присутні у Роттердамі повинні будуть дотримуватися соціальної дистанції, зменшиться кількість людей у кожній делегації та кількість журналістів.

«Євробачення» – щорічний конкурс пісні серед країн Європейського мовного союзу. Конкурс відбувається щорічно, починаючи з 1956 року, і є одним із найбільш популярних неспортивних заходів у світі з аудиторією до 600 мільйонів глядачів. З 2015 року в конкурсі бере участь Австралія.

Джерело: Інтерфакс-Україна