Майже 40 кандидатів на місце – в Україні триває конкурс на вакантні посади керівників митниць

Начальників шукають для 14 територіальних органів Державної митної служби України

Перший етап конкурсу на посади начальників митниць – тестування на знання законодавства – відбувся 6 травня. Про це повідомляє пресцентр Державної митної служби України.

Загалом, на конкурси допущено 178 учасників, які подали 354 заявки на посади 14 начальників митниць (деякі кандидати подавали документи на кілька митниць одночасно).

Найбільше учасників конкурсу на:

Закарпатській митниці – 38 кандидатів

Волинській митниці – 31 кандидат

Чернівецькій митниці – 31 кандидат

Одеській митниці – 28 кандидатів

Київській митниці – 28 кандидатів

Наступним етапом конкурсу, який триватиме з 11 до 14 травня, планується розв'язання ситуаційних завдань.

Державна митна служба України оголосила конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» в 14 територіальних органах 22 квітня.

У конкурсі на зайняття посад начальників митниць беруть участь 178 кандидатів. Фото: customs.gov.ua

Раніше Київська митниця підготувала добірку порушень митних правил, зафіксованих протягом великодніх свят в авіаційних пунктах пропуску «Бориспіль» та «Київ» (Жуляни). Всі порушення зафіксовано на «зеленому» коридорі.Не дотримувались митного законодавства як наші співвітчизники, так і іноземні громадяни.

Також нещодавно працівники Київської митниці виявили незаконну зовнішньоекономічну оборудку з підакцизним товаром – декларування електронних сигарет за кодом, що не передбачає сплату акцизного збору та має нульову ставку ввізного мита, - що могло призвести до недобору митних платежів у розмірі понад пів мільйона гривень.

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