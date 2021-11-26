Євросоюз обмежує свободу невакцинованих громадян (відео)

– необхідна умова до подолання пандемії від Covid-19

Вакцинація – необхідна умова до подолання пандемії від Covid-19

Українці здивуються, дізнавшись на які обмеження йдуть європейські країни

Україна потроху долає черговий пік захворюваності коронавірусу, тому у багатьох людей виникає фантазія, що локдауни лишаться в минулому.

Як повідомляє DW, українці обурюються, якими методами влада спонукає їх вакцинуватися. Насправді у багатьох європейських країнах правила ще суворіші.

Австрія вводить обов'язкове вакцинування для населення після Нового року.

«Я сподіваюсь, що всі розуміють − достатнє підвищення рівня вакцинації дозволить нам вийти з цього зачарованого кола дискусій про наступні локдауни», − заявив австрійський канцлер, Александер Шалленберг.

В Італії вже ввели обмеження, згідно якому працювати можуть лише вакциновані, ті, хто перехворів, чи має довідку про ПЦР-тест.

А у Німеччині вже закликають зробити обов'язковою третю, бустерну дозу від коронавірусу.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар назвав «Главкому» ймовірні строки наступної хвилі Covid-19.

Крім того, за оцінками Академії наук, Україна пройшла пік смертності від коронавірусу. Ще Національна академія наук вирахувала ефективність вакцинації в Україні.

До слова, за минулу добу в Україні зафіксовано 600 смертей та майже 16 тис. нових Covid-інфікованих.

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