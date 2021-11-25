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    Думки вголос

    Німеччина б'є рекорди із захворюваності, але не з госпіталізацій. Чому?

    Вакцинація дійсно рятує життя - Німеччина б'є рекорди із захворюваності, але не з госпіталізацій. Чому?
    Вакцинація дійсно рятує життя
    фото з відкритих джерел

    Україна ж досі пасе задніх за темпами щеплення від Covid-19

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    В Германии сегодня выявлено 73966 новых случаев Ковида. Абсолютный рекорд.

    А что-бы антиваксы сильно не расправляли крылья, вот больничная статистка по Германии. Данные по общему кол-ву пациентов в больницах нет. Есть данные только по числу пациентов в отделении интенсивной терапии. На сегодня 4038 пациентов в интенсивной терапии на 80-миллионную страну, где за день более 70 тыс новых случаев.

    Вот еще графические данные

    Левая карта, доля Ковидных пациентов в реанимации среди всех пациентов. Видно что на Юго-Востоке страны больше всего. Правая картинка – процент свободных коек в реанимациях.

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    Німеччина б'є рекорди із захворюваності, але не з госпіталізацій. Чому?
    Німеччина б'є рекорди із захворюваності, але не з госпіталізацій. Чому?
    Німеччина б'є рекорди із захворюваності, але не з госпіталізацій. Чому?
    фото: Євген Істребін/Facebook

    В то же время Украина обязалась в меморандуме с МВФ вакцинировать 17 миллионов граждан до конца 2021 года.

    Ой, чего только не наобещаешь лишь бы деньги дали.

    Задачка для средней школы.

    До конца года осталось 37 дней.

    Вакцинировано 1 дозой 13 млн.

    Полностью 10,2 млн.

    Средний темп вакцинации 245 тыс. в день ( на две дозы)

    Вопрос. Сколько можно вакцинировать граждан до нового года.

    Ответ. При текущих темпах и равном распределении долей

    1 дозу получат – 17,5 млн

    2 дозы получат – 14,5 млн.

    Джерело: блог Євген Істребіна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Німеччина Україна щеплення вакцинація коронавірус
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    Німеччина б'є рекорди із захворюваності, але не з госпіталізацій. Чому?