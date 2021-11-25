Німеччина б'є рекорди із захворюваності, але не з госпіталізацій. Чому?
Україна ж досі пасе задніх за темпами щеплення від Covid-19
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В Германии сегодня выявлено 73966 новых случаев Ковида. Абсолютный рекорд.
А что-бы антиваксы сильно не расправляли крылья, вот больничная статистка по Германии. Данные по общему кол-ву пациентов в больницах нет. Есть данные только по числу пациентов в отделении интенсивной терапии. На сегодня 4038 пациентов в интенсивной терапии на 80-миллионную страну, где за день более 70 тыс новых случаев.
Вот еще графические данные
Левая карта, доля Ковидных пациентов в реанимации среди всех пациентов. Видно что на Юго-Востоке страны больше всего. Правая картинка – процент свободных коек в реанимациях.
В то же время Украина обязалась в меморандуме с МВФ вакцинировать 17 миллионов граждан до конца 2021 года.
Ой, чего только не наобещаешь лишь бы деньги дали.
Задачка для средней школы.
До конца года осталось 37 дней.
Вакцинировано 1 дозой 13 млн.
Полностью 10,2 млн.
Средний темп вакцинации 245 тыс. в день ( на две дозы)
Вопрос. Сколько можно вакцинировать граждан до нового года.
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Ответ. При текущих темпах и равном распределении долей
1 дозу получат – 17,5 млн
2 дозы получат – 14,5 млн.
Джерело: блог Євген Істребіна