Кандидат в губернатори Токіо заспівав виборцям, танцюючи в брудному підгузку (відео)



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Японський політик Терукі Гото станцював перед виборцями у брудному підгузку Фото: скріншот

Терукі Гото вже дев'ять років бере участь у виборах різного масштабу і його кампанії досить ексцентричні

Кандидат в губернатори Токіо Терукі Гото виступив зі зверненням до виборців на японському телеканалі NHK.

Він співав і танцював в брудному підгузку, а потім одягнув його на голову.

Японське видання Soranews24.com пише, що Терукі Гото вже дев'ять років бере участь у виборах різного масштабу і його кампанії досить ексцентричні.

У 2016 році він теж висувався на пост губернатора Токіо і тоді під час виступу весь час говорив про екскременти і геніталії. Лихослів'я з його промови вирізали 21 разів, однак в прямому ефірі їх багато хто встиг почути.

У 2015 році Гото балотувався на пост мера Район Тійода. Він випустив плакат, на якому постав голим з самурайським мечем в руці.

Кандидат каже, що законодавчі органи в Японії переповнені занадто серйозними чоловіками і жінками. Це означає, що вони не можуть бути повноцінними представниками суспільства. Щоб законодавці дійсно стали голосом народу, серед них мають бути кілька безглуздих і вільних мислителів, як він.

До слова, тим часом в Білорусі Лукашенко, який знову братиме участь у президентських виборах, зізнався, що «дав сигнал» відкрити справу проти свого опонента.