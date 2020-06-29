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    Кандидат в губернатори Токіо заспівав виборцям, танцюючи в брудному підгузку (відео)

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    Японський політик&nbsp;Терукі Гото станцював перед виборцями у брудному підгузку - Кандидат в губернатори Токіо заспівав виборцям, танцюючи в брудному підгузку (відео)
    Японський політик Терукі Гото станцював перед виборцями у брудному підгузку
    Фото: скріншот

    Терукі Гото вже дев'ять років бере участь у виборах різного масштабу і його кампанії досить ексцентричні

    Кандидат в губернатори Токіо Терукі Гото виступив зі зверненням до виборців на японському телеканалі NHK.

    Він співав і танцював в брудному підгузку, а потім одягнув його на голову.

    Японське видання Soranews24.com пише, що Терукі Гото вже дев'ять років бере участь у виборах різного масштабу і його кампанії досить ексцентричні.

    У 2016 році він теж висувався на пост губернатора Токіо і тоді під час виступу весь час говорив про екскременти і геніталії. Лихослів'я з його промови вирізали 21 разів, однак в прямому ефірі їх багато хто встиг почути.

    У 2015 році Гото балотувався на пост мера Район Тійода. Він випустив плакат, на якому постав голим з самурайським мечем в руці.

    Кандидат каже, що законодавчі органи в Японії переповнені занадто серйозними чоловіками і жінками. Це означає, що вони не можуть бути повноцінними представниками суспільства. Щоб законодавці дійсно стали голосом народу, серед них мають бути кілька безглуздих і вільних мислителів, як він.

    До слова, тим часом в Білорусі Лукашенко, який знову братиме участь у президентських виборах, зізнався, що «дав сигнал» відкрити справу проти свого опонента.

    вибори Японія політика
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