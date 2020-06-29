Вибори в Польщі: лідирує Дуда, другий тур перегонів – за два тижні



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Наразі беззаперечним лідером залишається Анджей Дуда

Державна виборча комісія Польщі оприлюднила результати з 99,78% дільниць

У Польщі вже підрахували 99,78% голосів, які поляки віддали під час першого туру виборів президента. Про це повідомляє Польське радіо.

За попередніми даними, до другого туру проходять нинішній очільник Анджей Дуда та мер Варшави Рафал Тжасковський, які вибороли 43,67% та 30,34% голосів відповідно.

Відомо, що всього явка цього разу становить 64,4%, що є кращим показником, ніж на попередніх виборах президента та парламенту

Другий тур виборів повинен відбутися 12 липня.

Офіційні результати виборів, за словами голови Державної виборчої комісії, найвірогідніше, будуть оприлюднені у вівторок зранку, хоча існує шанс на представлення остаточних результатів ще до кінця понеділка.

Згідно з оприлюдненими напередодні даними екзитполів, Дуда отримує 41,8% голосів.

Дуда вважає, що в другому турі виборів за нього повинні проголосувати виборці кандидатів, які не вийшли у другий тур.

Явка на вибори, попри коронавірусну пандемію, була високою і, за даними екзит-полу, склала 63%.



