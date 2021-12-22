У Карпатах намело метр снігу (фото)

На горі Піп Іван Чорногірський температура повітря опустилася до -21 градуса

На горі Піп Іван Чорногірський температура повітря опустилася до -21 градуса

Рятувальники попередили про загрозу сходження лавин

У високогір'ї Карпат місцями намело до одного метра снігу. Температура повітря там опустилася до -21 градуса. Синоптики попереджають про сніголавинну небезпеку.

Зараз у горах панує справжня зимова погода – зі снігом, сильним морозом. Ходити у походи наразі небезпечно.

У Чорногірському гірський пошуково-рятувальному посту повідомили, що станом на 9:05 22 грудня на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря опустилася до -21 градуса.

На вершині дує північно-західний вітер, який розганяється до 14 метрів за секунду. Погода хмарна з проясненнями.

За останні два дні на горі Піп Іван випало більш ніж 50 сантиметрів свіжого снігу. Передуви місцями сягають 1 метра.

У Карпатах зберігається загроза сходження лавин / Карта Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі попереджають, що 22 грудня на високогір'ї Закарпатської області утримається значна сніголавинна небезпека. Через це там оголосили 3 рівень небезпечності. Людей просять утриматися від походів у горах.