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    Події в Україні

    У Карпатах намело метр снігу (фото)

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    На горі Піп Іван Чорногірський температура повітря опустилася до -21 градуса - У Карпатах намело метр снігу (фото)
    На горі Піп Іван Чорногірський температура повітря опустилася до -21 градуса
    фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

    Рятувальники попередили про загрозу сходження лавин

    У високогір'ї Карпат місцями намело до одного метра снігу. Температура повітря там опустилася до -21 градуса. Синоптики попереджають про сніголавинну небезпеку.

    Зараз у горах панує справжня зимова погода – зі снігом, сильним морозом. Ходити у походи наразі небезпечно.

    У Чорногірському гірський пошуково-рятувальному посту повідомили, що станом на 9:05 22 грудня на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря опустилася до -21 градуса.

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    У Карпатах намело метр снігу (фото)
    У Карпатах намело метр снігу (фото)

    На вершині дує північно-західний вітер, який розганяється до 14 метрів за секунду. Погода хмарна з проясненнями.

    За останні два дні на горі Піп Іван випало більш ніж 50 сантиметрів свіжого снігу. Передуви місцями сягають 1 метра.

    У Карпатах зберігається загроза сходження лавин / Карта Укргідрометцентру
    У Карпатах зберігається загроза сходження лавин / Карта Укргідрометцентру

    В Укргідрометцентрі попереджають, що 22 грудня на високогір'ї Закарпатської області утримається значна сніголавинна небезпека. Через це там оголосили 3 рівень небезпечності. Людей просять утриматися від походів у горах.

    Теги: прогноз погоди рятувальники Карпати (гори) снігопад повітря вітер небезпека
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    У Карпатах намело метр снігу (фото)