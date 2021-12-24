Британський мільйонер вдруге приїхав до Буковеля на Lamborghini

Турист на потужному авто підкорює українські Карпати

Британський мільйонер Джоні приїхав до Буковеля на Lamborghini Aventador. Зазначається, що у 2016 році він також приїжав до України на автомобілі. Фото, яке було зроблено в Івано-Франківській області, він опублікував у Instagram.

Чоловік приїхав вдруге: п’ять років тому британець підкорював українські Карпати на Lamborghini Huracan.

У мережі зазначається, що судячи з фото, то чоловікові залишилося вже зовсім трішки до Буковеля.

Цього разу він приїхав вже на більш потужному та дорогому Lamborghini Aventador. Можна тільки уявити, як стримано та обережно водієві доводиться їхати українськими дорогами.

Ціна нової моделі Lamborghini Aventador у залежності від модифікації починається від €330 тис. і доходить до €700 тис.

Тим часом у Карпатах намело метр снігу (фото).

На ці вихідні закарпатські гори знову лавинонебезпечні.