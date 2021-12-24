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    Закарпатські гори знову лавинонебезпечні (відео)

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    Очікується значна небезпека для любителів зимового відпочинку - Закарпатські гори знову лавинонебезпечні (відео)
    Очікується значна небезпека для любителів зимового відпочинку
    фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

    Утримайтеся від походів у гори

    Увага, лавинна небезпека! 24 − 26 грудня на високогір'ї Закарпатської області, у зв'язку з продовженням снігопаду та хуртовини, очікується значна снiголавинна небезпека (IІI рівень).

    «А тим часом у горах... Холодом віє навіть від цього відео. Сильний вітер, хуртовина та 15 градусів морозу. Утримайтеся від походів у гори до покращення синоптичної ситуації», − закликали рятувальники.

    Рятувальники також звернулися до любителів екстриму:

    «У всесвітній день сноубордингу вітаємо усіх, від про-райдерів до новачків, та нагадуємо, що аби дошки не ламалися, а трюки вдавалися потрібно займатися активним спортом лише у хорошу погоду»

    Як відомо, з 20 грудня у столиці розпочали роботу пункти обігріву, до яких може звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні.

    Також нагадаємо, що в посиленому режимі в столиці на час зниження температури повітря працює соціальний патруль.

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    Теги: рятувальники Карпати (гори) вітер небезпека
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    Закарпатські гори знову лавинонебезпечні (відео)