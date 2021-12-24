Закарпатські гори знову лавинонебезпечні (відео)

Утримайтеся від походів у гори

Увага, лавинна небезпека! 24 − 26 грудня на високогір'ї Закарпатської області, у зв'язку з продовженням снігопаду та хуртовини, очікується значна снiголавинна небезпека (IІI рівень).

«А тим часом у горах... Холодом віє навіть від цього відео. Сильний вітер, хуртовина та 15 градусів морозу. Утримайтеся від походів у гори до покращення синоптичної ситуації», − закликали рятувальники.

Рятувальники також звернулися до любителів екстриму:

«У всесвітній день сноубордингу вітаємо усіх, від про-райдерів до новачків, та нагадуємо, що аби дошки не ламалися, а трюки вдавалися потрібно займатися активним спортом лише у хорошу погоду»

Як відомо, з 20 грудня у столиці розпочали роботу пункти обігріву, до яких може звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні.

Також нагадаємо, що в посиленому режимі в столиці на час зниження температури повітря працює соціальний патруль.

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