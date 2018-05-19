Катастрофа Boeing у Гавані: опубліковано відео вибуху літака

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Кадр відео Cubadebate Момент вибуху літака

На борту знаходилися 104 пасажири і шість членів екіпажу

Кубинські ЗМІ опублікували відео вибуху пасажирського літака Boeing 737, що у п’ятницю, 18 травня, зазнав авіакатастрофи в аеропорту Гавани на Кубі. Самого літака на відео не видно, але кадри демонструють хмару диму, що здіймається над місцем падіння лайнера, і відкрите полум’я.

Авіакомпанія Global Air Mexico, яка мала у власності літак, сповістила, що на борту знаходилися 104 пасажири і шість членів екіпажу. Більшість людей, що перебували у літаку, були громадянами Куби. Серед пасажирів іноземців було п’ятеро. Повністю іноземний також екіпаж.

Рятувальники доставили до лікарні чотирьох людей, що вижили, проте один з них все ж пізніше помер.

Нагадаємо, у п'ятницю, 18 травня, на Кубі розбився пасажирський літак Boeing-737. На борту, попередньо, знаходилися 104 людини. Відомо, що повітряне судно розбилося незабаром після зльоту з міжнародного аеропорту Хосе Марті в Гавані.

За інформацією ЗМІ, внаслідок авіакатастрофи на Кубі щонайменше троє людей вижили.

Консул України перевіряє наявність українців серед пасажирів Boeing 737.

Аварію пасажирського літака Boeing-737, який розбився поблизу Гавани, могли спровокувати лінії електропередач.