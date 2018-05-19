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    Катастрофа Boeing у Гавані: опубліковано відео вибуху літака

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    Момент вибуху літака
    Кадр відео Cubadebate
    Момент вибуху літака

    На борту знаходилися 104 пасажири і шість членів екіпажу

    Кубинські ЗМІ опублікували відео вибуху пасажирського літака Boeing 737, що у п’ятницю, 18 травня, зазнав авіакатастрофи в аеропорту Гавани на Кубі. Самого літака на відео не видно, але кадри демонструють хмару диму, що здіймається над місцем падіння лайнера, і відкрите полум’я.

    Авіакомпанія Global Air Mexico, яка мала у власності літак, сповістила, що на борту знаходилися 104 пасажири і шість членів екіпажу. Більшість людей, що перебували у літаку, були громадянами Куби. Серед пасажирів іноземців було п’ятеро. Повністю іноземний також екіпаж.

    Рятувальники доставили до лікарні чотирьох людей, що вижили, проте один з них все ж пізніше помер.

    Нагадаємо, у п'ятницю, 18 травня, на Кубі розбився пасажирський літак Boeing-737. На борту, попередньо, знаходилися 104 людини. Відомо, що повітряне судно розбилося незабаром після зльоту з міжнародного аеропорту Хосе Марті в Гавані.

    За інформацією ЗМІ, внаслідок авіакатастрофи на Кубі щонайменше троє людей вижили.

    Консул України перевіряє наявність українців серед пасажирів Boeing 737.

    Аварію пасажирського літака Boeing-737, який розбився поблизу Гавани, могли спровокувати лінії електропередач.

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