ЗМІ висунули першу версію падіння Boeing на Кубі

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Фото: Granma Літак розбився поблизу Гавани

Літак, за інформацією ЗМІ, зачепив електропроводи

Аварію пасажирського літака Boeing-737, який розбився поблизу Гавани, могли спровокувати лінії електропередач.

Про це повідомила газета Granma з посиланням на очевидців.

За їхніми словами, літак розвернувся, щоб повернутися в аеропорт, і зачепив електропроводи.

Видання також повідомляє, що майже всі пасажири літака були громадянами Куби. За даними Granma, виняток становили п'ять іноземців та члени екіпажу.

Газета відзначила, що перші команди рятувальників прибули до місця авіакатастрофи через 12 хвилин після падіння лайнера. Приблизно через дві години після надзвичайної події в Гавані почалася злива, що серйозно ускладнило роботу рятувальників.

За попередньою інформацією, в авіакатастрофі пасажирського літака Boeing 737 на Кубі загинули більше 100 людей.

Нагадаємо, у п'ятницю, 18 травня, на Кубі розбився пасажирський літак Boeing-737. На борту, попередньо, знаходилися 104 людини. Відомо, що повітряне судно розбилося незабаром після зльоту з міжнародного аеропорту Хосе Марті в Гавані.

За інформацією ЗМІ, внаслідок авіакатастрофи на Кубі щонайменше троє людей вижили.

Консул України перевіряє наявність українців серед пасажирів Boeing 737.

Літак, за попередньою інформацією, належить мексиканській компанії Damojh Aerolíneas SA, яка займається чартерними рейсами.