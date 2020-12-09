Контейнеровоз, який втратив в морі 1816 одиниць вантажу, дістався до японського порту Кобе

Очікується, що претензії до перевізника щодо втрачених та пошкоджених вантажів з боку замовників перевищать суму в $50 млн

Контейнеровоз ONE Apus, який по дорозі з Китаю в США під час шторму в Тихому океані втратив 1816 контейнерів, дістався до японського порту Кобе.

«ONE Apus благополучно пришвартований в порту Кобе після втрати 1816 одиниць контейнерів за борт, коли він зіткнувся з суворою погодою в понеділок, 30 листопада. Тепер буде проведена повна перевірка безпеки судна і решти вантажу за допомогу місцевих служб екстреної допомоги, щоб гарантувати, що немає загрози для людей або довкілля, які можуть створити пошкоджені контейнери, які залишаються на палубі», – повідомили в судноплавній компанії Ocean Network Express (ONE).

Раніше в ЗМІ з'явилася інформацію про те, що серед втрачених 1816 контейнерів від 40 до 64 одиниць були з небезпечними вантажами. Також очікується, що претензії до перевізника щодо втрачених та пошкоджених вантажів з боку замовників перевищать суму в 50 млн доларів.