Росія обурена: мешканців Курил у США вважають японськими підданими

Правила отримання гран-карт викликали протест керівництва Росії

У правилах розіграшів американських грін-карт росіяни, що народилися на Південних Курилах, вважаються уродженцями Японії. Про це повідомляє часопис Hokkaido Shimbun, який вказує, що така практика була введена ще у 2018 році.

В інструкції для охочих взяти участь у програмі Diversity Visa говориться, що острови Хабомаї, Шикотан, Кунашир та Ітуруп відносяться до Японської Імперії. При цьому люди, що народилися на Південному Сахаліні (який увійшов до складу СРСР разом із Курильськими островами без відповідної юридичної процедури), продовжують вважаютися уродженцями Росії.

На це звернули увагу росіяни і почали скаржитися, зазначає газета. Diversity Visa - програма, яка проводиться з 1990 року для країн, з яких до США прибуває менше 50 тис чоловік. Через велику міграцію до Сполучених Штатів, росіяни не мали змогу брати в ній участь з 2005 по 2010 рік. Суверенітет Росії над чотирма островами південної Курильської гряди – Ітуруп, Кунашир, Шікотан і Хабомаї – заперечує Японія. Це є основною перешкодою для підписання мирного договору.

Під контроль Росії острова потрапили після Другої світової війни: в серпні-вересні 1945 року вони були зайняті радянськими військами, а 2 лютого 1946-го офіційно включені до складу СРСР. У 2019 Росія і Японія домовилися про спільну господарську діяльність на цих територіях.

Подію вже встигли прокоментувати російські офіційні особи. Зокрема, перший заступник голови комітету Держдуми Росії з міжнародних справ Дмитро Новіков заявив, що американський уряд вибудовує антиросійську політику. За словами Новікова, Росія повинна відповідати на дії подібного характеру. МЗС РФ вже відпрацьовує способи реагування, вважає парламентарій. На думку депутата, США потребують союзників в регіоні для стримування впливу Китаю, і вони вибрали ну цю роль Японію. «Сьогодні в рамках загального протикитайського тренду Сполученим Штатам потрібні союзники в цьому регіоні. Крок, який ми зараз обговорюємо, явно спрямований на те, щоб зміцнити союз між США і Японією, в тому числі і в антикитайських цілях », – пояснив російський законотворець.

Міністерство закордонних справ Російської Федерації у своїй заяві також звинуватило США в перегляді підсумків Другої світової війни та в просуванні «реваншизму».