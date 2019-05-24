Тимошенко розкритикувала ідею Зеленського про референдум щодо миру з Росією



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Україні потрібно згуртувати міжнародну спільноту знову на посилення санкцій, зазначила Тимошенко

Лідер ВО «Батьківщина« Юлія Тимошенко розкритикувала ідею президента Володимира Зеленського про проведення референдуму щодо мирних угод з Росією, яка пролунала з вуст голови Адміністрації президента України Андрія Богдана.

Про це Тимошенко заявила в ефірі ток-шоу «Право на владу» на телеканалі «1+1».

«Референдум – це прекрасна ідея, але не у випадку досягнення миру і досягнення перемоги України у цій війні. Тому що сам референдум ніколи в житті не зможе ті нюанси, ті деталі, ті речі, які можна не побачити зовні, не може обговорити і прийняти рішення по всіх деталях врегулювання ситуації, яка відбувається на Сході України. Тобто референдум у цьому питанні недопустимий«, – сказала вона.

На думку Тимошенко, п'ять попередніх років велися мирні переговори щодо миру на Донбасі, але, на думку лідерки ВО «Батьківщина», велися «бездарно і провально» з боку української влади. Тепер потрібно сідати за «правильний стіл переговорів», каже політик.

«Нам потрібно говорити не про референдуми, вони тут неможливі, а треба говорити про консолідацію зусиль для побудови сильної міжнародної підтримки, такої, щоб Російська Федерація реально пішла на мирні переговори. Нам потрібно згуртувати міжнародну спільноту знову на посилення санкцій, тиску і досягнення результату. Сильна армія нам, безумовно, потрібна, але за стіл переговорів, правильний стіл переговорів, без капітуляції, сідати треба негайно, тому що Україні потрібен мир як передумова нашого становлення і нашого одужання», – заявила Тимошенко.

Нагадаємо, 22 травня біля будівлі Адміністрації президента у Києві проходив одиночний пікет дружини вбитого на Донбасі українського військового.

Раніше глава Адміністрації президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан заявив, що влада розглядає винесення на всенародний референдум питання про укладення мирних домовленостей з РФ.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій вважає, що новий президент Володимир Зеленський шукає шляхи капітуляції перед країною-агресором. Зокрема, Парубій розкритикував ініціативу Зеленського провести референдум щодо мирних домовленостей з Росією.

П’ятий президент України Петро Порошенко вважає, що ідея проведення референдуму в Україні щодо миру з Росією - це або невдалий експромт команди Володимира Зеленського, або свідомий крок, який загрожує суверенітету країни.

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з громадськими активістами 23 травня заявив, що винесення питання про укладення мирних домовленостей із Росією на референдум не має законодавчої ініціативи – це спосіб з’ясувати думку суспільства.

Джерело: ТСН