Коломойський про Портнова: він мені допомагає у дечому



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Ігор Коломойський

Коломойський заявив, що Портнов юридично йому допомагає років 20

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що заступник глави Адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов допомагає йому з деякими юридичними питанням за кордоном.

Про це Коломойський заявив в інтерв’ю «Українській правді».

Олігарх розповів, що нещодавно бачився і «пив каву» з Портновим, а також обговорив «одне юридичне питання, пов'язане із закордонними процесами».

«Він мені там допомагає у дечому. Він так змужнів в цьому питанні, коли він відбивався від усіх міжнародних санкцій, то він пройшов серйозний шлях. Думаю, сьогодні це фахівець №1 щодо того, як відбиватися від необґрунтованих і придуманих звинувачень», — сказав Коломойський.

Він не уточнив, про яку справу йдеться, додавши лише, що Портнов йому «юридично допомагає років 20».

Напередодні Портнов заявив, що подав до Державного бюро розслідуваньзаяву про злочин щодо президента України Петра Порошенка.

Нагадаємо, 19 травня Портнов повернувся в Україну після п’яти років перебування за кордоном. Він повідомив, що його юридична команда планує почати подачу заяв про злочини Петра Порошенка.

Як відомо, олігарх Ігор Коломойський заявив, що Портнов не має відношення до команди новообраного президента України Володимира Зеленського.

Раніше журналіст проекту «Наші Гроші» Юрій Ніколов повідомив про зв'язок Зеленського з Портновим.

Як відомо, під час президентства Януковича Портнов був заступником голови Адміністрації президента, він брав участь у написанні так званих «диктаторських законів», курував в АП правові питання.

Після Революції гідності Портнов знаходився за кордоном, у 2014 році він покинув територію України, проживав у Москві та Відні.