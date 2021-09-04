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    Легендарна АВВА вперше за сорок років випустила нові пісні (відео)

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    АВВА мовчала кілька десятиліть - Легендарна АВВА вперше за сорок років випустила нові пісні (відео)
    АВВА мовчала кілька десятиліть
    Фото з відкритих джерел

    Прихильники очікують на вихід альбому

    Популярний шведський гурт ХХ сторіччя ABBA випустив нові композиції за 40 років після припинення своєї діяльності. Відео опублікували на YouTube-каналі ABBA.

    Музиканти випустили дві свіжі пісні. Презентація відбулася в Олімпійському парку в Лондоні.

    Серед нових композицій виокремлюються фортепіанна балада «I Still Have Faith in You» та трек «Don't Shut Me Down».

    Незабаром гурт планує порадувати прихильників новим альбомом «Abba Voyage», який побачить світ вже 5 листопада.

    Також музиканти планують провести так звані віртуальні гастролі, які розпочнуться 27 травня 2022 року.

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    Легендарна АВВА вперше за сорок років випустила нові пісні (відео)