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Дуда пояснив, чого очікувати Україні від новообраного президента Польщі Навроцького

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Дуда пояснив, чого очікувати Україні від новообраного президента Польщі Навроцького
Анджей Дуда приїхав в Україну перед завершенням свого президентського строку
фото: Офіс президента

Дуда порадив українцям бути терплячими

Президент Польщі Анджей Дуда, який відвідав Україну в суботу, 28 червня, порадив українцям бути терплячими до свого наступника-націоналіста Кароля Навроцького. Як інформує «Главком», про це він сказав журналістам на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

«Будь ласка, будьте терплячими. Світ з-за президентського столу має трохи інакший вигляд, ніж для кандидата на виборах», – сказав Дуда, натякнувши на можливу зміну риторики Навроцького щодо України.

Як відомо, новообраний президент Польщі Навроцький заявив, що він налаштований продовжувати допомагати Україні в обороні від вторгнення Росії, але припустив можливу зміну позиції Варшави щодо вступу України до західних альянсів, зокрема НАТО.

Зеленський сказав, що він «звичайно» запросить Навроцького до України після того, як той обійме посаду.

Візит Дуди став останнім жестом солідарності від одного з найбільших прихильників України воєнного часу, який готується покинути пост президента Польщі у серпні.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда 28 червня прибув з візитом до Києва. Під час зустрічі із Зеленським польський лідер отримав з рук українського президента орден Свободи – найвищу нагороду, яку в Україні може отримати іноземець.

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Теги: Кароль Навроцький Україна орден президент Анджей Дуда

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